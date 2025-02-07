Цифровая трансформация в финансовом секторе обеспечила развитие малого и среднего предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство в Казахстане демонстрирует существенный подъем.

Традиционно МСП сталкивается со множеством проблем, однако последние несколько лет показатели в секторе заметно улучшаются. По состоянию на 1 января 2025 года количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в РК увеличилось за год на 3,8%, достигнув 2,3 млн. При этом за последние пять лет их число выросло на 41,1%. Ситуация с действующими субъектами МСП аналогична: за год их количество увеличилось на 3,5%, до 2,1 млн. За пятилетний период рост составил значительные 55,7%, передает Ranking.kz.

Роль малого и среднего предпринимательства в экономике страны значительна, но не настолько, как в развитых странах — соответственно, есть куда расти. В настоящее время МСП обеспечивает работой 4,3 млн человек, что составляет около 46% всего занятого населения Казахстана. Объем выпуска продукции в секторе за первое полугодие 2024 года достиг 34,3 трлн тг, увеличившись в номинальном выражении на 19% за год. В целом производство продукции ежегодно растет высокими темпами.

Подобный рост и высокие показатели были не всегда, и этому есть объяснение. Заметный толчок развитию МСП дала цифровизация экономики страны. Особую роль в этом играют финансовые институты. Благодаря запуску цифровых сервисов, в первую очередь от казахстанских банков, малое и среднее предпринимательство пошло в гору.

Раньше, чтобы только открыть ИП или счет в банке, нужно было собирать разные документы, ездить по необходимым госорганам, тратить силы, деньги и ждать днями и неделями. Сейчас все это доступно в несколько кликов в мобильном приложении. И это только малая часть того, что можно перечислить.

Благодаря интеграции БВУ РК с государственными органами банковские мобильные приложения сделали более доступным множество финансовых и государственных услуг. В их числе:

— Доступное финансирование. Благодаря онлайн-займам можно получить финансирование за считанные секунды — это значительно облегчает жизнь бизнесу. В целом онлайн-заявки, автоматизированная оценка кредитоспособности и программы беззалогового финансирования сделали займы доступнее для предпринимателей.

— Упрощенное управление финансами и контроль над бизнесом. Мобильные приложения для бизнеса от банков упростили бухгалтерский учет, переводы, оплату налогов, анализ финансов и многое другое.

— Маркетплейсы от банков. Именно запуск отечественными банками маркетплейсов еще до пандемии придал импульс развитию МСП в Казахстане. Сейчас маркетплейсы БВУ РК предоставляют предпринимателям возможность продавать товары и услуги с интеграцией платежей, доставки и кредитования покупателей. Кроме того, маркетплейсы стали эффективным инструментом для «обеления» бизнеса в стране и уменьшения теневой экономики.

— Интеграция платежной инфраструктуры. Благодаря цифровым сервисам БВУ малый и средний бизнес легко интегрировал в свою деятельность интернет-эквайринг, мобильные POS-терминалы и QR-платежи, что облегчило торговлю и привлекло больше клиентов.

— Снижение барьеров для выхода на рынок. Цифровые сервисы финансовых институтов существенно упростили запуск и управление бизнесом. Онлайн-открытие ИП, банковских счетов и другие услуги значительно сократили временные и финансовые затраты. На сегодняшний день 80% всех новых банковских счетов открывается онлайн.

Все это подтверждается официальной статистикой. Так, согласно данным Национального банка РК, последние годы наблюдается динамичный рост количества предприятий, которые принимают оплату безналичным способом. По итогам третьего квартала 2024 года число таких предприятий в стране увеличилось на 26,9% за год, до 967,6 тыс. А количество торговых точек этих предприятий выросло за год на 22,7%, до 1,1 млн. В свою очередь, количество POS-терминалов увеличилось на 31,9%, до 1,3 млн. Это развитие способствует повышению удобства использования электронных платежей как для бизнеса, так и для потребителей. Инфраструктура POS-терминалов стала важным инструментом стимулирования цифровой экономики, особенно в малом и среднем предпринимательстве, что способствует общему росту финансовой инклюзии.

Стоит отдельно отметить именно долгосрочную динамику. Например, по сравнению с третьим кварталом 2020 года количество предприятий, принимающих оплату безналичным способом, увеличилось в 9,4 раза, число торговых точек — более чем в 7 раз, а количество POS-терминалов — в 6,7 раза. Вместе с тем продолжается рост численности активных пользователей банковских мобильных приложений. Только за год показатель увеличился на 12,4%.

Соответственно, все больше и больше предпринимателей переходит на цифровые сервисы, работает через маркетплейсы и использует платежную инфраструктуру, а статистика сектора подтверждает благотворное влияние финтеха на развитие МСП в Казахстане.

О значительном вкладе цифровых финансовых технологий в трансформацию экономики РК говорит и статистика объемов электронной торговли. В целом рынок электронной коммерции демонстрирует устойчивую позитивную динамику: среднегодовой темп роста составил 58%, а за период с 2019 по 2023 год количество транзакций выросло в 4,3 раза, в то время как средний чек увеличился в 1,5 раза.

Ключевым показателем развития малого и среднего предпринимательства является доля этого сектора в ВВП страны. Так вот, именно в период активного внедрения финансовых цифровых сервисов, развития мобильных приложений БВУ и становления маркетплейсов доля МСП в экономике страны росла более высокими темпами, чем когда-либо ранее. Так, по состоянию на конец первого полугодия 2024 года доля МСП в ВВП Казахстана достигла рекордных 38,2%. За пять лет (по сравнению с итогами 2019 года) рост составил существенные 6,5 процентного пункта. Для сравнения: с 2014 по 2018 год рост составлял всего 2,5 процентного пункта, а с 2008 по 2013 год была отмечена неравномерная динамика.