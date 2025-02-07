Казахстанцам напомнили, как быстро проверить статус в ОСМС

Фонд социального медицинского страхования выпустил памятку о том, как еще можно уточнить статус в системе обязательного социального медицинского страхования.

Помимо звонка в контакт-центр 1414 существуют собственные сервисы фонда, через которые можно узнать свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования, введя индивидуальный идентификационный номер (ИИН), передает Zakon.kz.

К ним относятся:

— официальный сайт — через поле «Проверить статус застрахованности»

— мобильное приложение Qoldau 24/7 — через команду «Проверка статуса страховки» в главном меню

— В Telegram-боте @SaqtandyrýBot — через команду «Определить статус застрахованности» в основном меню.

Также проверить статус можно в приложениях банков второго уровня. Кроме того, на сайте электронного правительства доступна государственная услуга «Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».