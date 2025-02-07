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    Казахстанцам напомнили, как быстро проверить статус в ОСМС

    Фонд социального медицинского страхования выпустил памятку о том, как еще можно уточнить статус в системе обязательного социального медицинского страхования.

    7 февраля 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    Помимо звонка в контакт-центр 1414 существуют собственные сервисы фонда, через которые можно узнать свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования, введя индивидуальный идентификационный номер (ИИН), передает Zakon.kz.

    К ним относятся:

    — официальный сайт — через поле «Проверить статус застрахованности»
    — мобильное приложение Qoldau 24/7 — через команду «Проверка статуса страховки» в главном меню
    — В Telegram-боте @SaqtandyrýBot — через команду «Определить статус застрахованности» в основном меню.

    Также проверить статус можно в приложениях банков второго уровня. Кроме того, на сайте электронного правительства доступна государственная услуга «Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».

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