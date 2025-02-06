OPPO представляет новую серию Reno13

Революционная подводная съемка, защита IP69, ИИ-фото и инновационный дизайн — новый стандарт Android-смартфонов в среднем ценовом сегменте.

Компания OPPO представила новую серию смартфонов OPPO Reno13. В линейку входят модели Reno13 5G и Reno13 F, которые сочетают в себе передовые технологии искусственного интеллекта, инновационный дизайн и непревзойденные возможности съемки. Впервые в среднем ценовом сегменте представлена функция подводной съемки, реализованная благодаря защите по стандартам IP66, IP68 и IP69 — высшему уровню водонепроницаемости в индустрии. Серия OPPO Reno13 ориентирована на креаторов, геймеров и пользователей, ценящих современные решения.

Революционная подводная съемка без чехла

Смартфоны серииOPPO Reno13 обладают уникальной защитой от воды и пыли по стандартам IP66 / IP68 / IP69. Это позволяет устройствам выдерживать:

— Погружение на глубину до 2 метров в течение 301 минут

— Воздействие струй воды температурой до 80°C2 под давлением 8 000-10 000 кПа

— Эксплуатацию в условиях повышенной влажности и пыли

Благодаря передовым технологиям водозащиты смартфоны серии ОРРО Reno13 поддерживают съемку фото и видео под водой без необходимости в дополнительных водонепроницаемых чехлах и аксессуарах. Специальный подводный режим включает независимую от других параметров съемки цветокоррекцию, устраняющую искажения, а также управление с помощью физических кнопок для удобного использования гаджета под водой.

Также смартфоны оснащены усовершенствованным механизмом быстрого удаления воды, который всего одним касанием избавляет от влаги, сохраняя оптимальную производительность устройства. Таким образом, серия ОРРО Reno13 открывает инновационные горизонты подводной съемки, устанавливая новый стандарт надежности и креативности в мобильной индустрии.

Улучшенные возможности ИИ-фотографии

Серия OPPO Reno13 предлагает новый набор ИИ-инструментов для обработки изображений, которые ранее были доступны только на флагманских моделях. К ним относятся:

— AI Clarity Enhancer — повышает резкостьотдаленных объектов, делая пейзажи и архитектурные детали кристально чистыми;

— AI Unblur — устраняет размытие на снимках, гарантируя высокую точность и реалистичность;

— AI Reflection Remover — удаляет блики от стекла, позволяя делать четкие кадры через окна;

— AI Eraser 2.0 — автоматически убирает нежелательные объекты на изображениях.

Функция AI Livephoto объединяет ультрачеткие изображения с высокой плавностью и стабильностью, обеспечивая эффект «живых» фото. Кроме того, поддержка AI Livephoto на популярных соцплатформах, включаяTikTok и Instagram (Stories), делает обмен контентом между друзьями, семьей и подписчиками проще, чем когда-либо.

А благодаря новой функции Tap-to-Share смартфоны Reno13 входят в число первых Android-устройств, поддерживающих прямую передачу живых фотографий на iOS-устройствах с NFC. AI Motion позволяет превращать статичные снимки в динамичные трехсекундные видео с качеством до 2K, «оживляя» любую фотографию без профессиональных навыков редактирования.

Флагманская камера

ОРРО Reno13 5G оснащен системой камер премиального уровня:

— 50 Мп основная камерасоптической стабилизацией (Sony LYT600);

— 8 Мп ультраширокоугольная камера;

— 2 Мп монохромная камера;

— 50 Мп фронтальная камера с автофокусом и поддержкой видео 4K Ultra Clear, которое в четыре раза четче стандартного 1080Р.

Дизайн и автономность

OPPO Reno13 5G получил бесшовную заднюю панель из цельного стекла и раму из авиационного алюминия, обеспечивающую:

— +200% к прочности по сравнению с пластиковыми рамами;

— +20% к устойчивости к изгибу;

— +36% к защите от падений.

Смартфоны оснащены 1,5K OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и батареей 5600 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 80W SUPERVOOC Flash Charge4 (OPPO Reno13 5G) и 5800 мАч, обеспечивающей до 2,2 дней работы (OPPO Reno13 F). Батарея сохраняет не менее 80% своей первоначальной емкости после 5 лет использования.

Продвинутый игровой опыт

ОРРО Reno13 5G создан для непревзойденного игрового опыта благодаря:

— AI HyperBoost — интеллектуальное распределение ресурсов;

— Adaptive Frame Booster — увеличение FPS с 60 до 120 кадров без лишнего энергопотребления;

— AI LinkBoost 2.0 — улучшенный прием сигнала, обеспечивающий бесперебойное соединение в любых условиях.

Благодаря 5G и процессору MediaTek Dimensity 8350, созданному по 4-нм техпроцессу, Reno13 5G обеспечивает прирост производительности на 20% и снижение энергопотребления на 30%.

Доступность в Казахстане

Серия OPPO Reno13 поступит в продажу 6 февраля 2025 в онлайн-магазины и розничные сети. OPPO Reno13 5G представлен в двух цветовых решениях: синий блеск и белое перо. Их стоимость составляет 359 990 тенге (12 Гб + 512 Гб). А ОРРО Reno13 F доступен в фиолетовом и сером цветах. Стоимость модели составляет 229 990 тенге (8Гб + 512 Гб) и 199 990 тенге (8Гб + 256 Гб).