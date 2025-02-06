Servercore запустил акцию для Fintech-проектов в Казахстане

В программе участвуют все облачные сервисы провайдера.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о запуске специальной программы для Fintech-компаний из Казахстана. С февраля по май 2025 года участники акции смогут получить поддержку для запуска своих проектов в облаке Servercore в размере 50% скидки. Бонус предоставляется с момента первого пополнения баланса на 6 месяцев. В программе участвуют все сервисы провайдера: облачные и выделенные серверы, PaaS-решения — ManagedKubernetes и облачные базы данных.

Облачная инфраструктура Servercore готова к работе уже через несколько минут, развернута на базе дата-центров в Алматы и Ташкенте, позволяет масштабироваться в несколько кликов, надежна и безопасна. Из основных преимуществ: бесплатная техническая поддержка 24/7 и помощь с миграцией, соответствие PCI DSS, международным стандартам безопасности данных. IT-инфраструктура от Servercore позволит финансовым организациям надежно хранить и обрабатывать персональные данные клиентов, платежных карт и банковских операций. Для реализации нестандартных и высоконагруженных проектов в Servercore работает специальная команда экспертов. Технические специалисты Servercore смогут оценить IT-параметры проекта и найти оптимальное решение с учетом типа и уровня нагрузки.

«В Казахстане активно растет количество новых цифровых решений и продуктов в сфере финансов. По данным Rise Research, количество Fintech-сервисов в стране резко возросло — с примерно 50 в 2018 году до более 200 к 2024 году. С помощью программы мы хотим поддержать финансовые проекты с точки зрения облачной инфраструктуры. Это позволит предложить компаниям из Казахстана выгодную, безопасную, доступную и надежную инфраструктуру, соответствующую требованиям законодательства», — отметил Сергей Бобко, менеджер по региональному развитию Servercore в Казахстане.

Ожидается, что все сегменты Fintech-рынка Казахстана продолжат демонстрировать двузначные среднегодовые темпы роста в период до 2027 года. Акция будет полезна как новым Fintech-проектам, так и более крупным игрокам рынка, которые хотят максимально быстро запустить новые цифровые сервисы.

Подробнее об акции можно узнать по ссылке.