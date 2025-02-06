Анонс: XXXI международный форум ТИБО

Мероприятие посвящено информационно-коммуникационным технологиям.

Приглашаем вас принять участие в XXXI Международной специализированной выставке ТИБО-2025, которая пройдет 17–20 июня 2025 года. Форум играет важную роль в развитии телекоммуникационного сектора и IT-индустрии Беларуси, использовании информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизни общества и расширении международного сотрудничества. На ТИБО впервые демонстрировались многие технологические новинки, нашедшие впоследствии широкое применение, в экспертном кругу обсуждались актуальные вопросы управления цифровым развитием Республики Беларусь.

ТИБО — это крупнейшая в регионе международная выставка, более 6000 кв. м. экспозиционной площади. В 2024 году с экспозицией выставки ознакомилось более 88000 посетителей. Среди посетителей выставки — представители органов государственного управления всех уровней, научно-исследовательских и учебных учреждений, предприятий различных отраслей экономики и форм собственности. В форуме 2024 года приняло участие более 260 компаний из 15 стран.

ТИБО позволяет встретиться с потенциальными потребителями, популяризировать свой продукт и повысить узнаваемость своего бренда. Форум дает уникальную возможность провести презентацию инновационных решений и передовых технологий отечественным и зарубежным экспертам.

Стоимость и условия участия в выставке ТИБО вы можете узнать, написав письмо руководителю проекта Павлу Короткевичу tibo@tc.by.