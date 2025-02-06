Единая квитанция для коммунальных услуг появится в Казахстане

Минпром объединяет все платежи в один документ.

Минпром Казахстана заявил о внедрении единой квитанции для коммунальных услуг. Все платежи объединят в один документ. Региональные акиматы уже включились в работу, и в ряде населенных пунктов жители могут получать цифровые квитанции, передает Sputnik.

«Продолжаем масштабирование и упрощение процессов для граждан. Главная цель — сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и селах. Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить ее можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия», — сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова.