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    Единая квитанция для коммунальных услуг появится в Казахстане

    Минпром объединяет все платежи в один документ.

    6 февраля 2025 09:06, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Минпром Казахстана заявил о внедрении единой квитанции для коммунальных услуг. Все платежи объединят в один документ. Региональные акиматы уже включились в работу, и в ряде населенных пунктов жители могут получать цифровые квитанции, передает Sputnik.

    «Продолжаем масштабирование и упрощение процессов для граждан. Главная цель — сделать эту систему доступной не только в городах, но и в районных центрах и селах. Единая квитанция выставляется онлайн через банки второго уровня, а оплатить ее можно в несколько кликов. По запросу также доступна бумажная версия», — сообщила вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова.

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