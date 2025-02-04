Как онлайн узнать о закрытых республиканских трассах?

Зимой это особенно актуально для регионов с резко континентальным климатом.

Как быстро и легко узнать о перекрытых трассах в стране, рассказали в КазАвтоЖоле. С помощью официального сайта Qaj.kz и мобильного приложения Sapar можно всегда быть в курсе ситуации на трассах, также услуга теперь доступна и в приложении 2ГИС, передает Liter.kz.

«Мы активно развиваем сотрудничество с популярными автомобильными приложениями и рады сообщить о новой интеграции с геосервисом 2ГИС. Теперь при построении маршрутов в 2ГИС учитывается информация о текущей ситуации на автодорогах республиканского значения — например, есть ли перекрытия из-за снегопадов или метелей, где именно, и на каких направлениях. Наше сотрудничество в предоставлении данных приложению 2ГИС позволит водителям-пользователям популярного геосервиса заранее спланировать свой маршрут, избежать неожиданностей на дороге и самое главное — добраться до пункта назначения быстрее и комфортнее. В случае, если на определенном участке автодороги движение будет ограничено, 2ГИС предложит оптимальный альтернативный маршрут», — сообщает КазАвтоЖол.