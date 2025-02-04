Компания AgiBot создаст в Казахстане предприятие по производству роботов и внедрению AI-решений

Соглашение о намерениях было подписано между главой МЦРИАП Жасланом Мадиевым, руководством AgiBot и АО «Qazaqstan Investment Corporation» на площадке Digital Almaty 2025.

В рамках партнерства компания AgiBot планирует создать совместное предприятие в Казахстане для производства и внедрения роботов и решений в сфере искусственного интеллекта.

AgiBot, основанная в феврале 2023 года, специализируется на разработке и производстве человекоподобных роботов общего назначения. Компания активно развивает технологии в области искусственного интеллекта и робототехники, создавая роботов для широкого спектра применений — от промышленности до бытовых задач. В декабре 2024 года количество роботов, произведенных на Шанхайском предприятии AgiBot, достигло 1000 единиц.

Отмечается, что Казахстан рассматривается компанией как первая страна в регионе для локализации производства и дальнейшего экспорта разработок. В рамках партнерства ожидается, что AgiBot совместно с Министерством цифрового развития запустят «фабрику данных» для тренировки роботов и роботизированных систем.

«Партнерство с такой передовой компанией, как AgiBot — это важный этап в истории развития отрасли роботостроения. Особенно хочется отметить, что наше партнерство подразумевает локализацию производства роботов на территории Казахстана. Это поможет нам не просто запустить предприятие в одной из самых перспективных отраслей машиностроения, но и нарастить экспертизу, а также создать отечественный центр компетенций в области робототехники», — отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Финансирование совместных инициатив планируется при участии частного инвестиционного фонда ЕWPartners и компании АО «Qazaqstan Investment Corporation».

Ожидается, что в скором времени в международном центре искусственного интеллекта Alem AI будут размещены совместный R& D-центр и выставка опытных экземпляров роботов AgiBot. Помимо этого компания планирует коллаборации с казахстанскими университетами для создания совместных научных проектов и обучения студентов сборке роботов.

АО «Qazaqstan Investment Corporation» — фонд фондов прямых инвестиций, созданный в 2007 году, основной миссией которого является развитие инфраструктуры прямых инвестиций и венчурного финансирования в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана. Является дочерней организацией АО «НУХ «Байтерек».

ЕWPartners — частная инвестиционная компания, поддерживаемая крупными суверенными фондами стран ССАГПЗ и международными финансовыми инвесторами. Компания сосредоточена на создании и финансировании трансграничных партнерств с ведущими китайскими промышленными лидерами для совместного построения глобально интегрированных экосистем, основанных на технологиях, одновременно обеспечивая высокую доходность для своих инвесторов.