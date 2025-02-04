Следите за новостями

Цифра дня

До 20% от всего глобального венчурного капитала в ЦА приходится на долю РК

    Кыргызстан утвердит Национальную стратегию искусственного интеллекта

    Документ станет дорогой к высокотехнологичному будущему.

    4 февраля 2025 07:00, Profit.kz
    Рубрики: Соседи

    Об этом заявил на Digital Almaty 2025 председатель кабмина КР Адылбек Касымалиев. Стратегия будет направлена на развитие локальных продуктов на основе ИИ, улучшение взаимодействия между разными секторами экономики и решение актуальных проблем общества, передает Sputnik.

    Касымалиев отметил, что на днях в КР создали Национальный совет по искусственному интеллекту — ключевую платформу для выработки стратегических решений и внедрения передовых технологий.

    «Наша цель — системно и масштабно интегрировать искусственный интеллект в государственные процессы, чтобы обеспечить устойчивое развитие и укрепить позиции Кыргызстана в глобальной технологической повестке», — объяснил глава кабмина.

    Он также рассказал о примерах использования ИИ в Кыргызстане.

    «Искусственный интеллект „Акылай“ уже успешно консультирует граждан по вопросам юриспруденции и финансов, основываясь на законодательстве КР и предоставляя ответы на государственном языке. Национальная академия наук совместно с Парком высоких технологий и одним из отечественных стартапов инициировали исследование водных ресурсов и связанных с ними проблем при помощи ИИ», — сообщил Касымалиев.

    Он добавил, что искусственный интеллект становится ключевым фактором конкурентоспособности и устойчивости современных государств.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.