Кыргызстан утвердит Национальную стратегию искусственного интеллекта

Документ станет дорогой к высокотехнологичному будущему.

Об этом заявил на Digital Almaty 2025 председатель кабмина КР Адылбек Касымалиев. Стратегия будет направлена на развитие локальных продуктов на основе ИИ, улучшение взаимодействия между разными секторами экономики и решение актуальных проблем общества, передает Sputnik.

Касымалиев отметил, что на днях в КР создали Национальный совет по искусственному интеллекту — ключевую платформу для выработки стратегических решений и внедрения передовых технологий.

«Наша цель — системно и масштабно интегрировать искусственный интеллект в государственные процессы, чтобы обеспечить устойчивое развитие и укрепить позиции Кыргызстана в глобальной технологической повестке», — объяснил глава кабмина.

Он также рассказал о примерах использования ИИ в Кыргызстане.

«Искусственный интеллект „Акылай“ уже успешно консультирует граждан по вопросам юриспруденции и финансов, основываясь на законодательстве КР и предоставляя ответы на государственном языке. Национальная академия наук совместно с Парком высоких технологий и одним из отечественных стартапов инициировали исследование водных ресурсов и связанных с ними проблем при помощи ИИ», — сообщил Касымалиев.

Он добавил, что искусственный интеллект становится ключевым фактором конкурентоспособности и устойчивости современных государств.