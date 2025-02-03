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    Кыргызстан предложил странам ЕАЭС три шага для усиления кооперации в сфере ИИ

    Он готов инициировать пилотный проект и предложить платформу для первого этапа взаимодействия.

    3 февраля 2025 19:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    Глава кабинета министров КР Адылбек Касымалиев на пленарной сессии форума Digital Almaty 2025 предложил коллегам из стран ЕАЭС принять меры для усиления кооперации в сфере искусственного интеллекта, передает Sputnik.

    Что предлагает Бишкек:

    — создать региональный хаб искусственного интеллекта, который станет платформой для обмена знаниями, ресурсами и лучшими практиками;
    — разработать региональные стандарты регулирования ИИ, чтобы обеспечить защиту данных граждан, но при этом стимулировать инновации;
    — обеспечить доступ к вычислительным мощностям через региональные центры обработки данных, чтобы устранить технологические барьеры.

    Касымалиев отметил, что ЕАЭС имеет все шансы стать глобальным цифровым хабом. Для этого необходимо сделать следующее:

    — разработать единую коммуникационную стратегию, чтобы укрепить цифровой имидж союза на мировой арене;
    — определить ключевые конкурентные преимущества региона и сформировать уникальное предложение;
    — обеспечить более активное участие наднациональных институтов развития, к примеру, Фонда цифровых инициатив ЕАБР, продвигающего такие проекты, как взаимное признание медицинских справок и цифровой профиль мигранта;
    — создать единый координационный орган для управления региональными проектами и согласования стратегий.

    Кыргызстан готов инициировать пилотный проект создания такого органа и предложить платформу для первого этапа взаимодействия, отметил глава кабмина.

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