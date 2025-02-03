Кыргызстан предложил странам ЕАЭС три шага для усиления кооперации в сфере ИИ

Он готов инициировать пилотный проект и предложить платформу для первого этапа взаимодействия.

Глава кабинета министров КР Адылбек Касымалиев на пленарной сессии форума Digital Almaty 2025 предложил коллегам из стран ЕАЭС принять меры для усиления кооперации в сфере искусственного интеллекта, передает Sputnik.

Что предлагает Бишкек:

— создать региональный хаб искусственного интеллекта, который станет платформой для обмена знаниями, ресурсами и лучшими практиками;

— разработать региональные стандарты регулирования ИИ, чтобы обеспечить защиту данных граждан, но при этом стимулировать инновации;

— обеспечить доступ к вычислительным мощностям через региональные центры обработки данных, чтобы устранить технологические барьеры.

Касымалиев отметил, что ЕАЭС имеет все шансы стать глобальным цифровым хабом. Для этого необходимо сделать следующее:

— разработать единую коммуникационную стратегию, чтобы укрепить цифровой имидж союза на мировой арене;

— определить ключевые конкурентные преимущества региона и сформировать уникальное предложение;

— обеспечить более активное участие наднациональных институтов развития, к примеру, Фонда цифровых инициатив ЕАБР, продвигающего такие проекты, как взаимное признание медицинских справок и цифровой профиль мигранта;

— создать единый координационный орган для управления региональными проектами и согласования стратегий.

Кыргызстан готов инициировать пилотный проект создания такого органа и предложить платформу для первого этапа взаимодействия, отметил глава кабмина.