Будущее негеостационарных спутниковых систем связи: революция или вызов?

На Digital Almaty 2025 ведущие мировые эксперты обсудили перспективы негеостационарных спутниковых систем связи и их роль в устранении цифрового неравенства.

С развитием технологий низкоорбитальные спутники становятся важным инструментом в обеспечении глобального доступа к интернету, но их массовое развертывание несет в себе ряд вызовов, включая регулирование частот, обеспечение безопасности орбитального пространства и конкуренцию с традиционными геостационарными системами.

Спикеры отметили, что НГСО-системы способны существенно повысить доступность связи в удаленных регионах и предоставляют интернет с низкой задержкой и высокой скоростью, что делает их незаменимыми в сферах телекоммуникаций, транспорта, обороны и экстренной помощи.

«Развитие низкоорбитальных спутников — это не просто технологический тренд, а фундаментальный шаг к устранению цифрового разрыва. Сегодня мы говорим не только о развитии телеком-индустрии, но и о доступе к образованию, медицине и бизнесу в самых отдаленных уголках мира», — отметил Василий Леонов, заместитель председателя правления АО «Республиканский центр космической связи».

Одним из ключевых вопросов стала экологическая устойчивость спутниковых систем. Сегодня в космосе уже функционируют тысячи аппаратов, и их количество будет только расти. По мнению экспертов, без продуманной системы утилизации и вывода спутников из эксплуатации существует риск увеличения космического мусора, который может угрожать работе других орбитальных аппаратов.

«Сегодня мы стоим перед важным выбором: если не предпринять меры по контролю за спутниковыми группировками, орбиты могут превратиться в хаос, где столкновения станут реальностью», — подчеркнул Локман Куцу, исполнительный вице-президент Turkish Aerospace Industry.

В дискуссии также затронули вопросы регулирования и международного взаимодействия. В условиях высокой конкуренции между различными игроками, включая SpaceX, Spacesail китайские и европейские проекты, становится сложнее координировать использование орбит и частот.

«Мы должны учитывать, что в космосе работает десятки операторов, и частотный спектр ограничен. Важно, чтобы правительства и международные организации выработали единые правила, которые позволят спутниковым системам сосуществовать без взаимных помех», — отметил Дмитрий Ветлугин, директор по доступу на рынки и продажам Eutelsat OneWeb в Центральной Азии.

Еще одним важным аспектом стал вопрос коммерциализации спутникового интернета. НГСО-системы открывают новые перспективные рынки в развивающихся странах, а также предоставляют решения для авиации, морского транспорта, сельского хозяйства и корпоративного сегмента.

«Мы движемся к тому, что спутниковый интернет станет доступен каждому, как мобильная связь. Вопрос в том, как сделать его не просто возможным, но и коммерчески устойчивым», — подчеркнул Джи Ван, вице-президент по маркетингу и обслуживанию Spacesail.

Завершая обсуждение, участники форума сошлись во мнении, что будущее — за интеграцией ГСО и НГСО систем. В ближайшие годы мы увидим развитие гибридных решений, где геостационарные спутники обеспечат широкую пропускную способность, а низкоорбитальные — оперативность и низкую задержку сигнала.

«Мы не говорим о замене одной технологии другой. Будущее спутниковой связи — в их взаимодополняемости», — заключил Даурен Шайхин, главный директор по корпоративным вопросам, член правления АО «Кселл».