На долю РК приходится до 20% от всего глобального венчурного капитала в ЦА

Страна создала технологическую экосистему, которая порождает стартапы стоимостью $1 млрд и даже $10 млрд с темпами, сравнимыми с ведущими технологическими экосистемами мира, включая США и Китай.

Об этом заявил Йорам Вийнгаарде, основатель и генеральный директор Dealroom.co, ведущей мировой платформы анализа стартапов и венчурных инвестиций. Выступая на международном форуме Digital Almaty 2025, Йорам Вийнгаарде подчеркнул важность новых экосистем и перспектив, которые они открывают для глобального рынка. По его словам, США и Европа остаются лидерами по числу стартапов, однако страны Азии демонстрируют высокие темпы роста. Казахстан уже занимает 15-20% от всего глобального венчурного капитала, инвестируемого в Центральную Азию.

«Казахстан стал важным игроком на мировой арене стартап-экосистем. Сегодня здесь развивается большое количество высокотехнологичных стартапов, и вложения венчурного капитала в регион значительно увеличились. Казахстан не только догоняет, но и опережает США по динамике появления «декакорнов» — стартапов с оценкой более 10 млрд долларов. За очень короткий срок в еще совсем молодой ИТ-экосистеме Казахстана уже появились такие компании, как Kaspi.kz, имеющие оценку выше 10 миллиардов долларов, что подчеркивает высокий потенциал казахстанской экосистемы в привлечении международных венчурных инвестиций и создании компаний мирового уровня», — отметил Йорам Вийнгаарде.

В рамках работы Dealroom.co уже проанализирован 101 стартап в Казахстане, что является лишь началом изучения региона. Вийнгаарде выразил уверенность, что в течение следующего года благодаря укреплению сотрудничества с международным технопарком Astana Hub база данных значительно расширится, что позволит более точно оценить возможности и тенденции казахстанской стартап-экосистемы.

Интеграция экосистемы Казахстана в платформу Dealroom.co имеет стратегическое значение, открывая доступ к международным инвестициям и партнерствам. Это поможет казахстанским стартапам привлечь капитал, ускорить выход на глобальные рынки и укрепить позиции страны на мировой карте инноваций.