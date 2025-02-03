Казахстан занял 3 место в рейтинге ООН по кибербезопасности

В рамках международного форума Digital Almaty 2025 состоялась панельная сессия «Защита нового уровня: AI в управлении киберугрозами и системами безопасности».

Ведущие эксперты обсудили перспективы применения искусственного интеллекта в сфере информационной безопасности, новые законодательные инициативы и международное сотрудничество в области защиты данных. Модератором сессии выступил Фарид Нахли, координатор программ Регионального отделения для стран СНГ Международного союза электросвязи (МСЭ ООН).

С ключевыми докладами выступили представители государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества. Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития Руслан Абдикаликов представил системные подходы к защите персональных данных, меры по предотвращению утечек и стратегию Казахстана в международном киберпространстве.

«В последние годы мы внедрили ряд значимых инициатив: платформу Bug Bounty, сервис контроля доступа к данным, интеграцию более 220 государственных систем с платформой защиты информации. Искусственный интеллект уже сегодня играет ключевую роль в выявлении уязвимостей, предотвращении атак и защите граждан», — отметил Руслан Абдикаликов.

Казахстан достиг значительных успехов в кибербезопасности, заняв 3 место в Tier 2 рейтинга Международного союза электросвязи (МСЭ ООН). В ближайшие годы перед страной стоит амбициозная цель — войти в группу Tier 1 (Role-modeling), что предполагает лидерские позиции в сфере цифровой безопасности.

Среди ключевых инициатив Руслан Абдикаликов отметил запуск Центра исследования вредоносного кода и киберполигона для подготовки специалистов, расширение программы «Киберщит-2», введение функции «СТОП-КРЕДИТ» на eGov, присоединение к международным конвенциям по защите персональных данных.

В рамках Digital Almaty 2025 также состоялась панельная сессия рабочей группы по цифровизации СИИ на тему «Интеллектуальная экономика: облачные технологии и AI как драйверы инвестиций и инноваций в Центральной Азии».

Заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Умитжан Арыкбекова подчеркнула, что министерство разрабатывает Цифровой кодекс и закон об искусственном интеллекте, отражающие подходы к кибербезопасности и защите персональных данных. Регулятор ИБ придерживается принципа, что ИИ дополняет человека, а его разработчики и владельцы должны постоянно мониторить угрозы.

Сессия стала важной площадкой для обсуждения современных вызовов и решений в области кибербезопасности. Представители государства, бизнеса и международных организаций сошлись во мнении, что комплексный подход и применение AI помогут обеспечить надежную защиту цифрового пространства Казахстана.