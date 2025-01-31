Может ли Казахстан остаться без интернета из-за блокировок в России?

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек озвучил, как сбои и блокировки интернета в России могут отразиться на Казахстане.

Он подтвердил, что у Казахстана есть стыки с международными системами связи через Россию, Китай и другие страны. По его словам, если теоретически в России произойдет полное блокирование сети интернет, у нас останутся другие выходы на глобальную сеть. Кроме того, в этом году «Казахтелеком» совместно с AzerTelecom работает над строительством транскаспийского кабеля, передает Zakon.kz.

«У нас появится еще один дополнительный канал для транзита. В этом году мы начинаем эту работу, завершим ее в этом же году, и, скорее всего, сам маршрут будет запущен уже в 2026 году», — говорит Асхат Оразбек.

Вице-министр также отметил, что это повлияет на качество и скорость интернета.

«Касательно причин нестабильности интернета у казахстанцев, их достаточно много. Магистральные каналы связи проблемы не создают. Скорее всего, проблема на уровне локального оператора, который предоставляет услуги в доме или офисе. Связывать строительство нового оптоволокна со скачками интернета дома я бы не стал», — дополнил он.

Вице-министр также назвал предварительные причины недавнего сбоя интернета, в том числе в работе правительственных сайтов.

«Сбои были не на сетях связи операторов. На самом деле сбои были, насколько мы проанализировали, и в России, и у нас. У сервисов компании МЕТА. Вы знаете перечень этих сервисов. Что касается доступности сервисов для граждан, наших государственных, это был сбой в инфраструктуре национального оператора АО НИТ», — заявил спикер.

При этом Асхат Оразбек подчеркнул, что идеальной инфраструктуры нет нигде.

«Компания МЕТА — один из крупнейших контент-провайдеров в мире, и у нее на инфраструктуре возникают сбои. У нас тоже возникают, но у нас достаточно мало. На текущий момент последний сбой был в 2023 году крупный, и вот недавнл произошел. Мы максимально эти сбои устраняем. И не просто устраняем, а находим причины и купируем возможность повторения сбоев в той зоне, в которой они возникли. Наши инженеры сейчас изучают. Они нашли, где в транзите эта ошибка, и мы ее сейчас изучаем, всю экосистему, которая могла повлиять на сбои. Предварительные причины — сбой оборудования. Конкретику пока сказать не могу, потому что будет расследование», — отметил Асхат Оразбек.

Напомним, 24 января казахстанцы столкнулись с проблемами с интернетом. Недоступны оказались и государственные сервисы, и соцсети, а также мессенджеры.