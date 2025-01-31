В Алматы стартовал Digital Almaty 2025

VII Международный цифровой форум проходит под девизом «Industrial AI: технологии для новой эры».

В этом году форум посвящен трансформации промышленности под влиянием искусственного интеллекта и его ключевой роли в повышении эффективности, безопасности и устойчивости производственных процессов.

В рамках форума состоялось пленарное заседание премьер-министров стран ЕАЭС, в котором приняли участие главы правительств Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Ирана, а также руководство Евразийской экономической комиссии.

Форум акцентирует внимание на Industrial AI и его влиянии не только на промышленность, но и на другие ключевые сферы — медицину, образование, креативные индустрии. В этом году особый фокус сделан на устойчивое развитие (ESG), кибербезопасность, внедрение ИИ в финансовый сектор, медицину и биотехнологии. Впервые на территории форума организован чемпионат по дрон-футболу, объединяющий технологии и спорт, а также интерактивный парк роботов, демонстрирующий передовые разработки.

В мероприятии принимает участие 220 компаний, среди которых — лидеры горно-металлургического и нефтегазового секторов, стартапы в области искусственного интеллекта, робототехники, финтеха и медтеха. Форум собрал ведущих мировых экспертов, включая Ричарда Стирлинга (CEO Oxford Insights), Каана Терзиоглу (генерального директора группы VEON), Тодзю Дюка (основателя Bedrock AI), Йорама Вийнгаарде (CEO Dealroom) и многих других.

Выступая на полях форума, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев отметил, что искусственный интеллект уже меняет глобальную экономику, и Казахстан стремится быть в числе лидеров: «Для этого важно не только внедрять технологии, но и выстраивать экосистему — готовить кадры, привлекать инвестиции, развивать инфраструктуру. Такие форумы помогают объединить усилия государства, бизнеса и науки, создавая платформу для продуктивного диалога и совместных инициатив».

Министр сообщил, что в рамках национальной программы планируется обучение ИИ 1 миллиона граждан к 2030 году. В это число войдет 500 тысяч школьников, 300 тысяч студентов, а также 90 тысяч госслужащих в рамках программы AI Kyzmet Bootcamp. Также создается Международный центр ИИ Alem.AI, который объединит образовательные программы, поддержку стартапов, лаборатории ведущих мировых компаний, а также разработки в сфере ИИ для государственного управления.

Для обеспечения доступа к современным знаниям в области ИИ планируется развитие образовательных платформ AI Movement и LMS, а также запуск республиканской олимпиады AI Olymp среди школьников. Эти инициативы позволят сформировать профессиональное сообщество, готовое работать с передовыми технологиями.

Министр также подчеркнул, что для реализации амбициозных целей в сфере искусственного интеллекта необходимо развитие цифровой инфраструктуры. Казахстан планирует расширять вычислительные мощности для внедрения ИИ, что станет основой для создания национальных языковых моделей, в том числе KazLLM, а также позволит развивать ИИ-агентов для госорганов. Национальная платформа ИИ обеспечит безопасную и конфиденциальную работу с данными в закрытом контуре государственных структур.

Не менее важным направлением является институциональная поддержка. В 2025 году планируется принятие законопроекта о регулировании ИИ, а также разработка Национальной стратегии развития ИИ — ключевого документа, определяющего приоритеты, цели и задачи в этой сфере.

На форуме также будут подведены итоги инициативы AI Movement от Astana Hub, пройдет республиканский этап FIRST Tech Challenge, где 24 лучшие школьные команды поборются за Digital Ministry Cup. Одним из ключевых событий станет Industrial AI Battle — соревнование стартапов в области ИИ и цифровой трансформации с призовым фондом $60 000 и грантами от партнеров форума.

Традиционная Аллея стартапов представит 80 международных инновационных проектов, что позволит тысячам гостей, включая инвесторов, познакомиться с новыми идеями. В зоне «Индустрия X» казахстанские технологические компании представят успешные кейсы внедрения ИИ на промышленных предприятиях. В ходе панельных дискуссий ведущие недропользователи и технопарки из США, России, Беларуси, Таджикистана, Ирана расскажут о применении искусственного интеллекта в производственных процессах.

Ожидается, что двухдневное цифровое событие посетит более 40 тысяч человек.