Телескоп появился в библиотеке Усть-Каменогорска

Понаблюдать за планетами Солнечной системы и заглянуть в глубины космоса — такую возможность получили читатели Областной библиотеки им. А. С. Пушкина.

С 2018 года в Пушкинке действует площадка MakerSpace с обучением современным технологиям: 3D-моделированию и печати, робототехнике, включая программирование, компьютерной анимации и так далее. Чуть позже получили необычный планетарий — шатер с демонстрацией видов космоса в стереоформате. А теперь здесь появился мощный телескоп-рефлектор диаметром 114 мм, с помощью которого можно увидеть Солнечную систему и даже звезды, галактики, туманности глубинного космоса, передает Kazpravda.kz.

Как пояснили в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина, сейчас специалисты осваивают оптический прибор, знакомятся с настройками и ждут прихода весны с теплой и ясной погодой, чтобы звездной ночью протестировать оптику.

Кстати, свои возможности дарит каждый сезон. Например, январь–февраль — лучшее время для наблюдения за Марсом. Планета расположена на минимальном расстоянии от Земли в 100 млн км и ярко освещена Солнцем. Для сравнения: при максимальном удалении расстояние до Марса — 400 млн км. Весной звездную карту займут новые фавориты: с апреля будут блистать такие созвездия, как Орион с его красным Бетельгейзе, «ковш» Большой Медведицы, Овен, Телец, пройдет «дождь» Апрельских Лирид, ярче засияют туманности Волопаса…

«Понаблюдать за космосом сможет каждый, кто старше 14 лет, — пояснили в Пушкинке. — Мы надеемся, что возникнет круг единомышленников, общество любителей астрономии. Вселенная — это ведь магия, правда, научная. Стоит один раз прикоснуться к ней — и интерес к астрономическим знаниям не угаснет всю жизнь».