Следите за новостями

Цифра дня

$167 млн потратят на KazSat-3R

    МВД Казахстана изучает китайский опыт в применении инноваций для обеспечения безопасности

    Делегация во главе с заместителем министра Сакеном Сарсеновым совершила рабочий визит в Китай.

    31 января 2025 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Общество

    По поручению министра внутренних дел Ержана Саденова представители полицейского ведомства изучили передовой опыт зарубежных коллег в сфере цифровизации и применения современных технологий в деятельности стражей порядка. В ходе визита состоялась официальная встреча с заместителем министра общественной безопасности КНР Ший Датуном, направленная на укрепление сотрудничества двух стран. Особое внимание стороны уделили вопросам взаимодействия в области внедрения инновационных методов в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений.

    Казахстанская делегация также посетила ряд высокотехнологичных объектов, включая Китайскую группу электронных технологий, Командный пункт базы полиции по применению дронов, а также Центр по обеспечению соблюдения законов и управлению делами Бюро общественной безопасности города Пекин.

    Китайская сторона продемонстрировала технологии цифрового мониторинга, в том числе использование больших данных, искусственного интеллекта, биометрической системы, видеонаблюдения, а также беспилотных летательных аппаратов для контроля за ситуацией в общественных местах, на транспорте и других важных объектах.

    В МВД отметили, что успешный опыт Китая в этих областях может стать ценным ориентиром для Казахстана, который активно внедряет цифровые решения в обеспечении общественного порядка, предотвращении преступлений, укреплении принципа «Закон и Порядок».

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.