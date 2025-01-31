В Минцифре «по-человечески» озабочены подорожанием мобильной связи и интернета

Профильное ведомство озабочено ситуацией, но пока не рассматривает возможность допуска к рынку нового мобильного оператора.

Вице-министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхату Оразбеку не нравится рост тарифов. Об этом он заявил журналистам на брифинге в сенате. Представитель Минцифры поспешил допустить оговорку: как специалист он понимает причины подорожания мобильной связи, но, как простому пользователю ему это не нравится, передает Sputnik.

«Я скажу не как вице-министр, а как человек. Мне не нравится, как растут тарифы. Как гражданину этой страны, мне это не нравится. Я разделяю некоторое негодование, которое у людей возникает по поводу повышения тарифов. Но как вице-министр, с другой стороны, я понимаю причины операторов», — заявил Асхат Оразбек.

Представитель цифрового министерства не отказался от своих слов, сказанных ранее: если действующие операторы связи не будут удовлетворять потребности казахстанцев в качестве услуг и уровне тарифов, Минцифры запустит на рынок нового мобильного оператора. Но поспешил внести некоторые коррективы: «Я говорил только о потенциальной возможности, что такая возможность существует».

По словам Асхата Оразбека, у Минцифры в настоящее время нет планов по выводу на рынок четвертого мобильного оператора, поскольку нет необходимости в увеличении конкуренции. Если, конечно, три оператора, которые сейчас работают, будут достаточно эффективны и смогут конкурировать на рынке.