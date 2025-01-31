Криптовалюта не является средством платежа – Нацбанк

Представители финансового регулятора снова подтвердили свою позицию, основанную на том, что криптоактивы – это не валюта в обычном смысле слова.

В Нацбанке изучают возможность введения стейблкойна — группы криптовалют, обменный курс которых подлежит хоть какой-то стабилизации. Об этом, выступая на брифинге в сенате, заявил заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов. По его словам, Нацбанк изучает международный опыт и правоприменительную практику в той части, где есть регулирование, и где отсутствует регулирование, передает Sputnik.

«Мы пока выстроили первое видение: встречались с участниками рынка, кто может внести какие предложения, ждем и в рамках регуляторной песочницы будем адаптировать. После регуляторной песочницы уже правоприменительную часть в законе изложим. Предположительно проект закона мы предложим в августе 2025 года», — рассказал зампредседателя Нацбанка.

Регуляторная песочница — это особый правовой режим для экспериментального внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством. Механизм песочниц работает так: в выбранном регионе на срок до трех лет создают зону, где делается исключение из общего правового регулирования. В регуляторной песочнице компании получают возможность тестировать свои продукты без лицензии и без риска нарушить закон.

Представитель Нацбанка выразил надежду, что стейблкойн станет еще одним инструментом для инвестиций. Однако зампред Наццбанка допустил важную оговорку: «Мы не говорили, что цифровые криптоактивы станут средством платежа. Они не будут средством платежа. Это дает возможность осуществлять покупку и продажу без регистрации своего участия на бирже. Такая возможность представится. В первую очередь, когда мы вводим цифровые финансовые активы на внутреннем рынке Казахстана, это делается для того, чтобы наши участники могли самостоятельно выпускать такие активы».