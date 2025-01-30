Казахстан готовит инженеров для будущих АЭС и специалистов по ИИ

Подготовка кадров для предприятий ядерной и атомной промышленности ведется в шести вузах страны.

Численность студентов, обучающихся на инженерные специальности в сфере атомной промышленности, составляет 921 человек, 96% из них обучаются на основе государственных грантов. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Миннауки Казахстана Гульжан Джарасова, передает Sputnik.

«В рамках стратегического партнерства в этой сфере открываются филиалы ведущих зарубежных вузов. На базе КазНУ им. аль-Фараби создан Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (РФ). На базе университета Есенова консорциум немецких технических университетов также начал подготовку инженеров электроэнергетической отрасли нового формата. На базе Алматинского университета энергетики и связи им. Г.Даукеева в 2024 году был открыт филиал университета Анхальта (ФРГ), где будут подготовлены специалисты по электротехнике и энергетике», — рассказала Гульжан Жарасова.

За последние три года специальность в этой сфере получили более 1800 выпускников. Подготовка кадров для этой сферы осуществляется с 2000 года, и более 4500 студентов, магистрантов, докторантов получили дипломы.

Представитель министерства науки и высшего образования Казахстана также рассказала, что в соответствии с требованиями рынка в программы подготовки инженеров вводятся дисциплины, обучающие использованию ИИ https://profit.kz/tags/ai/ в профессиональной деятельности

В Казахстане три вуза совместно с зарубежными партнерами начали подготовку кадров в области ИИ.

«Это Кызылординский университет им. Коркыт ата совместно с Сеульским национальным университетом науки и технологий (SeoulTech); Сатпаев Университет совместно с City University of Hong Kong (CityU), ВКТУ им. Д. Серикбаева на базе Мастерской Лу Бань. Аналогичная работа ведется и в других вузах», — пояснила Гульжан Джарасова.

Кроме того, в рамках концепции развития высшего образования и науки реализуются пилотные модели цифрового университета.

31 октября в Алматы состоится конференция PROFIT Education Day https://profitday.kz/education, посвященная информационным технологиям в сфере образования.