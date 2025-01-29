30 тысяч казахстанцев обратились в WhatsApp-бот прокуратуры Астаны

В день обрабатывается свыше 100 запросов пользователей.

Шесть месяцев назад прокуратурой столицы разработан WhatsApp-бот для проверки телефонных номеров на предмет установления потенциальных мошенников. С момента запуска через WhatsApp-бот обратилось более 30 тысяч человек, имеется множество положительных отзывов. WhatsApp-бот работает в штатном режиме, в день обрабатывается свыше 100 запросов пользователей, передает Liter.kz.

«Пользователь вводит необходимый номер телефона в WhatsApp-бот. После анализа этих данных бот принимает решение о статусе предоставленного номера, определяя, является ли он мошенническим», — рассказали в ведомстве.

Проект зарекомендовал себя в качестве хорошего инструмента для минимизации рисков финансовых потерь и других негативных последствий от мошеннических действий при получении различных услуг и покупке/продаже товаров.

В прокуратуре Астаны напомнили, что при поступлении подозрительных звонков и сообщений можно воспользоваться WhatsApp-ботом и обезопасить себя от мошеннических действий.