Минфин продлил пилотный проект по биометрии для бизнеса

Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке электронных счетов-фактур будет действовать до 2026 года.

Минфин РК принял решение продлить до 2026 года эксперимент по биометрической идентификации личности при выписке электронных счетов-фактур. Соответствующие поправки министерство финансов республики внесло в «Правила и сроки реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур», передает Sputnik.

«Пилотный проект реализуется с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года в целях содействия налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками посредством ИС ЭСФ на территории РК в отношении налогоплательщиков, подлежащих регистрации в ИС ЭСФ», — отмечается в приказе Минфина Казахстана.

В случае выявления в отношении участника ИС ЭСФ риска на основе системы управления рисками биометрическая идентификация проводится только 1 раз в день без ограничения количества выписки ЭСФ. При этом общее количество проведений биометрической идентификации не должно превышать трех раз в течение календарного месяца, без ограничения количества выписки ЭСФ в таком месяце (ранее было семь раз).