Казахстан заменит KazSat-3 на новый спутник

Эта операция потребует более $167 млн, часть которых будет выплачена из республиканского бюджета.

Казахстан заменит спутник KazSat-3 на новый, так как существующий почти выработал свой ресурс. Об этом премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил в ответе на запрос сенаторов. Ориентировочная стоимость создания спутника составляет 87,2 млрд тенге ($167 млн), в том числе — 40,3 млрд тенге ($77,4 млн) — за счет республиканского бюджета и 46,9 млрд тенге ($90 млн) за счет собственных средств АО «Республиканский центр космической связи», передает Sputnik.

Касательно замены спутника KazSat-3 сообщаем, что на данном этапе ведутся предпроектные работы по созданию и вводу в эксплуатацию космической системы связи для замещения спутника KazSat-3 (проект KazSat-3R). Были рассмотрены технико-коммерческие предложения различных европейских и азиатских компаний-производителей космической техники. На основе анализа рассмотренных предложений разработано инвестиционное предложение, которое в настоящее время проходит экономическую экспертизу.

Отмечается, что озвученная сумма является достаточной для инвестиционной привлекательности и экономической эффективности проекта с учетом потребности в спутниковых каналах связи и теле-радио вещании.

Премьер-министр заверил сенаторов, что выбор генерального подрядчика-производителя будет произведен на основе конкурса, в соответствии с законодательством и с учетом наилучших технических решений и экономической целесообразности.

Национальный спутник связи и вещания KazSat-3 был запущен с космодрома Байконур 28 апреля 2014 года. В декабре 2023 года бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Баубек Оралмагамбетов заявил, что замена KazSat-3 на спутник, получивший название KazSat-3R, состоится в 2029 году. Экс-глава Минцифры Казахстан обещал, что компанию-производителя нового аппарата определят до конца 2024 года.

Сейчас Казахстан имеет собственную космическую систему связи, состоящую из спутников KazSat-2 и KazSat-3, а также наземных комплексов управления. Срок эксплуатации KazSat-2 завершится в 2026 году, а срок функционирования KazSat-3 — в 2029 году.