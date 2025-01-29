В Астане прошло расширенное заседание правительства с Токаевым.

Казахстан намерен экспортировать биометрическую систему Alaqan в шесть стран мира. Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов. Это биометрическая верификация по отпечатку ладони. Проект направлен на повышение безопасности детей в школах и детсадах, контроль доступа сотрудников в госучреждения и предотвращение нецелевого использования бюджетных средств, передает Sputnik.

На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 124 тысяч школьников и около 10 тысяч сотрудников школ. Пока проект охватывает 91 школу в Акмолинской и 68 школ в Актюбинской областях. В пилотном режиме он также внедрен в некоторых школах Западно-Казахстанской, Туркестанской и Карагандинской областях. В ближайшие два года планируется установка системы в 150 школах Карагандинской области.

Глава Кабмина рассказал также о том, что в стране зарегистрировано 1600 IT-компаний. Сейчас идет активное развитие собственных IT-продуктов. Например, биометрическая система Alaqan, которую Казахстан намерен экспортировать в шесть стран. Это: Саудовская Аравия, Сингапур, Кувейт и другие.

Еще один стартап — Higgsfield AI по созданию и редактированию видео из текста на базе искусственного интеллекта. Проект оценен в 100 миллионов долларов. Проект Codiplay по обучению детей программированию уже используется в школах 13-ти стран мира. Это: Южная Корея, Турция, Великобритания, Катар и другие. Оценивается он так же в 100 миллионов долларов. Эти и другие успешные казахстанские проекты –Grand Mobile, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX — показывают, что здесь у нас есть большой потенциал, подчеркнул Бектенов.