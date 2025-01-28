В Нацбанке рассказали об итогах развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры

В 2024 году ключевым направлением стало создание новых элементов платежной инфраструктуры.

Национальный Банк Казахстана опубликовал ежегодный отчет «О развитии Национальной цифровой финансовой инфраструктуры». В документе подведены итоги работы за прошлый год и определены стратегические цели на будущее.

Основные направления развития инфраструктуры включают:

— Обеспечение безопасных и бесперебойных транзакций, включая операции с цифровой валютой.

— Внедрение цифровых сервисов для биометрической идентификации и управления согласиями.

— Безопасный обмен данными между участниками и поставщиками услуг через открытые API.

В 2024 году ключевым направлением развития НЦФИ стало создание новых элементов платежной инфраструктуры, а также развитие существующей инфраструктуры для обеспечения безопасного и прозрачного взаимодействия между участниками рынка. Запуск Межбанковской системы платежных карточек, Open API и Антифрод-центра укрепил финансовую инклюзию (доступность), повысило уровень безопасности и укрепило суверенитет внутристрановых операций.

В настоящее время существующая инфраструктура НБК обрабатывает более 350 000 транзакций на сумму 5,9 трлн тенге в сутки и проводит более 2,5 млн цифровых идентификаций в месяц.

Кроме того, в 2024 году в рамках второй фазы проекта «Цифровой тенге» были протестированы новые сценарии использования цифровой валюты в государственных и программируемых платежах, а также заложена основа для полномасштабного внедрения в экономику страны.

НФЦИ является стратегическим проектом, который способствует созданию гибкой, устойчивой и конкурентоспособной финансовой системы, обеспечивая равный доступ для всех участников рынка. Оператором НЦФИ является Национальная платежная корпорация НБК.