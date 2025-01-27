Анонс: DCDE Kazakhstan
На мероприятии рассмотрят основные вопросы, связанные с проектированием, построением и эксплуатацией дата-центров.
18 февраля в Алматы пройдет Форум DCDE Kazakhstan — уникальное событие для рынка стран Центральной Азии, на котором будут представлены технологии, решения, экспертиза и наилучшая практика в части инженерной инфраструктуры ЦОДов.
На мероприятии рассмотрят основные вопросы, связанные с проектированием, построением и эксплуатацией дата-центров. В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные как актуальным вопросам цодостроения в РК, так и особенностям проектирования и построения ЦОДов для поддержки искусственного интеллекта. На них будут рассмотрены вопросы формирования нормативной базы в РК, обеспечения объектов ЦОД необходимыми энергетическими ресурсами, использования передовых технологий прямого жидкостного охлаждения и пр.
В фокусе форума:
— Мировые тенденции цодостроения
— Инженерная инфраструктура ЦОДов для искусственного интеллекта
— Энергетическая эффективность ЦОДов
— Пожарная безопасность
— Наилучшие практики построения и эксплуатации ЦОДов
Форум пройдет при участии «Ассоциации операторов ЦОД и облачных сервисов» РК и организации Uptime Institute.