Анонс: DCDE Kazakhstan

На мероприятии рассмотрят основные вопросы, связанные с проектированием, построением и эксплуатацией дата-центров.

18 февраля в Алматы пройдет Форум DCDE Kazakhstan — уникальное событие для рынка стран Центральной Азии, на котором будут представлены технологии, решения, экспертиза и наилучшая практика в части инженерной инфраструктуры ЦОДов.

На мероприятии рассмотрят основные вопросы, связанные с проектированием, построением и эксплуатацией дата-центров. В рамках форума пройдут дискуссии, посвященные как актуальным вопросам цодостроения в РК, так и особенностям проектирования и построения ЦОДов для поддержки искусственного интеллекта. На них будут рассмотрены вопросы формирования нормативной базы в РК, обеспечения объектов ЦОД необходимыми энергетическими ресурсами, использования передовых технологий прямого жидкостного охлаждения и пр.

В фокусе форума:

— Мировые тенденции цодостроения

— Инженерная инфраструктура ЦОДов для искусственного интеллекта

— Энергетическая эффективность ЦОДов

— Пожарная безопасность

— Наилучшие практики построения и эксплуатации ЦОДов

Форум пройдет при участии «Ассоциации операторов ЦОД и облачных сервисов» РК и организации Uptime Institute.