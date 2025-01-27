Мошеннический сall-центр обнаружен в бизнес-центре Алматы

Начато досудебное расследование.

В одном из офисов крупного БЦ в Алматы обнаружен сall-центр, организатором которого выступил гражданин России. Он задействовал в работу 24 граждан Казахстана, которые обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту. После перевода денежных средств звонки от потерпевших блокировались. Изъято 60 единиц компьютеров и другого оборудования, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и Sim-Box. Также изъяты блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами, передает Liter.kz.

«По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб. Органы прокуратуры призывают граждан быть внимательными, не поддаваться на уговоры о сомнительных инвестиционных вложениях, не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном функционировании подобного сall-центра сообщать в правоохранительные органы», — отметили в прокуратуре Алматы.