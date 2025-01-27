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1,36 трлн тг. заработали казахстанские операторы связи в 2025 году

    Казахстанские животноводы активно используют роботов в своей деятельности

    Министерство сельского хозяйство отмечает популярный тренд на роботизацию фермерских хозяйств.

    27 января 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Железо

    Все чаще производители молока используют роботов. В частности, отмечается опыт одного из хозяйств в Жетысуйской области — компания продолжает работу по расширению и модернизации молочно-товарной фермы. В 2024 году ею приобретены 240 коров датско-красной элитной породы из Дании и два современных робота DeLaval, передает Sputnik.

    «Одним из главных преимуществ робота-дояра является его способность точно измерять важнейшие параметры, такие как скорость молокоотдачи, отслеживать передвижение коров, интервал между доениями и незавершенные дойки. Он также анализирует сочетание различных параметров, что помогает выявлять случаи мастита и определять время осеменения», — отмечают в Минсельхозе.

    На ферме также работает робот-толкатель кормов, который обеспечивает постоянную доступность корма для животных. Толкатель работает по запрограммированному маршруту и заряжается от специального устройства.

    Компания содержит 1100 коров, из которых 600 — дойные. Объем молока в день от одной коровы составляет в среднем 37 литров. В настоящее время на ферме функционирует десять роботов, включая двух новых.

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