В Казахстане намерены отрегулировать искусственный интеллект

ИИ введут в русло казахстанского национального законодательства.

В настоящее время вопросы развития технологий искусственного интеллекта и их прикладного использования прорабатываются в рамках проекта закона «Об искусственном интеллекте». Об этом премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса. Основной целью законопроекта является установление правового регулирования в сфере искусственного интеллекта, включая взаимодействие между государственными органами, физическими и юридическими лицами, передает Sputnik.

Кроме того, законопроект направлен на эффективное регулирование использования ИИ, в том числе в образовательной сфере, создавая необходимые условия для безопасного и результативного внедрения технологии ИИ.

В августе 2024 года министерством науки и высшего образования РК внесены изменения в Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. Они предусматривают включение во все образовательные программы дисциплин, направленных на освоение компетенций по применению ИИ.

В целях обеспечения прозрачного механизма сбора, обработки и хранения персональных данных планируется создание централизованной национальной системы удаленной идентификации для всех отраслей на базе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Национальная система будет построена с применением Digital ID, что позволит обеспечить централизованный, четкий и прозрачный механизм сбора, обработки и хранения персональных данных.

Для законодательного урегулирования правовых норм создания национальной системы разработаны поправки в законы «Об информатизации», «О персональных данных» и другие нормативные правовые акты в части упорядочивания механизма передачи и защиты биометрических данных.

Для пресечения незаконных фактов передачи базы данных биометрии граждан ведется проработка с уполномоченными государственными органами (Комитет национальной безопасности, Служба государственной охраны и др.) вопроса обеспечения информационной безопасности биометрических (персональных) данных.

Биометрические идентификационные данные будут предоставляться с согласия пользователя через систему контроля доступа к персональным данным, которые будут храниться в национальной системе. При этом без установленных системных интеграций с другими базами получение биометрических данных не представляется возможным.

Наряду с этим разработаны поправки, предполагающие обязательства по подключению к эталонной базе, сокращающие риски неправомерного сбора и использования биометрических данных граждан.

Во избежание мошеннических действий при биометрической идентификации на основе лица используется технология Liveness detection, которая может обрабатывать обращение пользователей в пассивном и активном режимах.