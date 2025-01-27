В поезде КТЖ запустили спутниковый интернет

Со столичного вокзала АО «Пассажирские перевозки» отправило поезд № 3/4 «Астана-Алматы», который стал первым в Казахстане, предоставившим пассажирам доступ к интернету в рамках пилотного проекта.

25 января стартовал пилотный проект по предоставлению доступа к интернету в поездах с использованием современных спутниковых технологий. Новый сервис запущен в поезде № ¾ «Астана-Алматы», так как этот маршрут отличается высоким пассажиропотоком и пользуется большой популярностью среди пассажиров. В рамках пилотного проекта планируется подключение интернета с использованием современных спутниковых технологий, что позволит пассажирам использовать WhatsApp или заходить на YouTube и другие видеохостинги на протяжении всей поездки. При этом доступ к торрентам и сайтам с потоковым скачиванием ограничен.

Интернет в поезде обеспечен с помощью современных спутниковых технологий. Спутниковое оборудование, установленное на локомотиве, предоставляет стабильный и высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута. Установку и поддержку оборудования осуществляет телеком-оператор Jusan Mobile, официальный партнер OneWeb в Казахстане.

«Внедрение интернета в поездах — это важный шаг для развития пассажирских перевозок. Мы стремимся сделать путешествия удобными и соответствующими требованиям современного мира, где доступ к информации и общению играет ключевую роль. Этот проект позволит пассажирам оставаться на связи, работать и отдыхать одновременно. В дальнейшем мы планируем масштабировать сервис, начиная с подключения интернета на всех 15 маршрутах поездов Тальго» — отметил председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Ануар Ахметжанов.

«Запуск пилотного проекта на поезде КТЖ с применением низкоорбитальной спутниковой группировки Eutelsat-OneWeb — это важное событие в цифровизации транспорта. Благодаря сотрудничеству с партнерами мы показали, что даже в сложных условиях можно обеспечить пассажирам высокоскоростной (50–100 Мб/с) и стабильный интернет. Этот успех открывает новые горизонты для дальнейшей цифровой трансформации страны и повышает комфорт путешествий для граждан Казахстана», — говорит министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Кроме того, внедрение интернета изменило способ оплаты в вагоне-ресторане — теперь пассажиры могут оплачивать заказы в пути посредством POS-терминалов.