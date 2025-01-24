В Кыргызстане предлагают обязать банки платить клиентам при сбое в мобильных приложениях

Из-за таких сбоев не всегда удается оплатить покупки в магазинах.

Необходимо разработать законопроект, который обязал бы банки платить клиентам в случае сбоев в их мобильных приложениях, заявил на заседании Жогорку Кенеша Кыргызстана депутат Арсланбек Эгембердиев. Он отметил, что из-за таких сбоев не всегда удается оплатить покупки в магазинах по QR-коду, и спросил, предусмотрена ли ответственность банков за это. Замглавы Национального банка КР ответил, что финансовым организациям могут грозить штрафы в размере до 10% от уставного капитала, передает Sputnik.

«А в чем польза для клиентов? Ведь эти сбои доставляют неудобства гражданам, а не государству. Разработайте законопроект, по которому банки платили бы клиентам за сбои. Например, было десять сбоев — пусть год обслуживают бесплатно или выплатят 1 000 сомов в качестве компенсации», — сказал Эгембердиев.