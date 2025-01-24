Анонс: Digital Awards 2025

Выдающиеся достижения по внедрению искусственного интеллекта в отечественные сектора экономики выберут в рамках крупнейшего события в сфере технологий Digital Almaty 2025.

Премия Digital Awards 2025 определит лучшие решения в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. В текущем году премия посвящена внедрению AI-решений, которые трансформируют промышленность, устойчивое развитие и анализ данных. Премия Digital Awards 2025 ориентирована на поддержку новаторов, стартапов, профессионалов и компаний, которые активно продвигают технологический прогресс, вносят вклад в развитие цифровизации и совершенствование различных отраслей экономики.

Номинации премии:

— Инициатива в области устойчивого развития и ESG. Проекты, способствующие достижению целей устойчивого развития по принципам ESG.

— Инновационное решение в области Big Data. Передовые подходы и технологии в области анализа больших данных.

— Использование AI в промышленности.Стратегическое применение искусственного интеллекта для трансформации промышленности.

— Использование AI для обеспечения безопасности. Номинация охватывает все аспекты безопасности: кибербезопасность, промышленную защиту, охрану труда и здоровье сотрудников.

— Женщины-лидеры в области AI. Признание и поддержка женщин с инновационным подходом в сфере искусственного интеллекта.

— Best AI Startups. Для стартапов с выдающимися результатами в области разработки и внедрения решений на основе искусственного интеллекта.

— AI Quest TOP players. Лучшие игроки по итогам двух квестов AI Movement в приложении AstanaHub.

— Best AI StartupIdeas. Поддержка самых перспективных идей по Blockchain, AI, GD, MiniApps в рамках Decentrathon 2.0, крупнейшего мультилокационного хакатона с призовым фондом $50 000.

Что дает Digital Awards 2025?

— Признание от экспертов и лидеров отрасли: премия дает возможность получить признание и внимание от ведущих специалистов и компаний.

— Широкая аудитория: презентуйте свои достижения на одной из самых значимых площадок для цифровых и AI-решений.

— Новые партнерства и вдохновение: Найдите партнеров, получите новые идеи, обсудив лучшие практики с участниками премии.

В 2024 году премия Digital Awards охватила 7 номинаций, включающих нефтяную отрасль, горнодобывающую промышленность, промышленные инновации, лидерство женщин в индустрии, IT-лидерство, экологическую, социальную и управленческую ответственность (ESG), а также блокчейн-технологии.

Подробнее о премии и голосовании вы можете узнать на сайте DigitalAlmaty.