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    Анонс: Digital Awards 2025

    Выдающиеся достижения по внедрению искусственного интеллекта в отечественные сектора экономики выберут в рамках крупнейшего события в сфере технологий Digital Almaty 2025.

    24 января 2025 13:05, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Премия Digital Awards 2025 определит лучшие решения в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. В текущем году премия посвящена внедрению AI-решений, которые трансформируют промышленность, устойчивое развитие и анализ данных. Премия Digital Awards 2025 ориентирована на поддержку новаторов, стартапов, профессионалов и компаний, которые активно продвигают технологический прогресс, вносят вклад в развитие цифровизации и совершенствование различных отраслей экономики.

    Номинации премии:

    — Инициатива в области устойчивого развития и ESG. Проекты, способствующие достижению целей устойчивого развития по принципам ESG.
    — Инновационное решение в области Big Data. Передовые подходы и технологии в области анализа больших данных.
    — Использование AI в промышленности.Стратегическое применение искусственного интеллекта для трансформации промышленности.
    — Использование AI для обеспечения безопасности. Номинация охватывает все аспекты безопасности: кибербезопасность, промышленную защиту, охрану труда и здоровье сотрудников.
    — Женщины-лидеры в области AI. Признание и поддержка женщин с инновационным подходом в сфере искусственного интеллекта.
    — Best AI Startups. Для стартапов с выдающимися результатами в области разработки и внедрения решений на основе искусственного интеллекта.
    — AI Quest TOP players. Лучшие игроки по итогам двух квестов AI Movement в приложении AstanaHub.
    — Best AI StartupIdeas. Поддержка самых перспективных идей по Blockchain, AI, GD, MiniApps в рамках Decentrathon 2.0, крупнейшего мультилокационного хакатона с призовым фондом $50 000.

    Что дает Digital Awards 2025?

    — Признание от экспертов и лидеров отрасли: премия дает возможность получить признание и внимание от ведущих специалистов и компаний.
    — Широкая аудитория: презентуйте свои достижения на одной из самых значимых площадок для цифровых и AI-решений.
    — Новые партнерства и вдохновение: Найдите партнеров, получите новые идеи, обсудив лучшие практики с участниками премии.

    В 2024 году премия Digital Awards охватила 7 номинаций, включающих нефтяную отрасль, горнодобывающую промышленность, промышленные инновации, лидерство женщин в индустрии, IT-лидерство, экологическую, социальную и управленческую ответственность (ESG), а также блокчейн-технологии.

    Подробнее о премии и голосовании вы можете узнать на сайте DigitalAlmaty.

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