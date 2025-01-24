В Казахстане начали отслеживать и блокировать переводы денег мошенникам

За первые полгода своей работы антифрод-центр помог сохранить сбережения казахстанцев в размере 967 млн тг.

Это общая сумма всех подозрительных переводов, которые были заблокированы новым Центром по обмену данными о мошеннических транзакциях, запущенным Национальным банком РК в июле 2024 года. По информации директора департамента информации и коммуникаций Нацбанка Асана Ахметжана, на 6 декабря 2024 года в рамках работы антифрод-центра было зарегистрировано 11,7 тыс. мошеннических инцидентов. Большая часть из них — 65,5%, или 7,7 тыс. — были зафиксированы благодаря информации правоохранительных органов. Об остальных подозрительных переводах в центр сообщали участники финансового рынка — платежные организации, банки, сотовые операторы и т. д., передает Finprom.kz.

Центр представляет собой цифровую платформу, позволяющую всем подключенным к ней участникам обмениваться сообщениями в режиме реального времени и быстро блокировать подозрительные операции. Их помечают специальной маркировкой и отслеживают как банки-отправители, так и банки-получатели. Поэтому даже если деньги со счета пострадавшего были списаны, они могут быть заблокированы и не выплачены потенциальному получателю-мошеннику. По данным Нацбанка РК, большая часть заблокированных средств (760,9 млн тг, или 78,7%) признаны подозрительными переводами еще на стороне банка-отправителя. Выплату 206,1 млн тг предотвратили банки-получатели.

Статистика результатов первых месяцев работы антифрод-центра показывает, что среди зарегистрированных инцидентов чаще всего мошеннические действия происходили при телефонных разговорах. Доля таких правонарушений составила 25,5%. На втором месте по доле наиболее распространенных случаев обмана, зафиксированных центром, оказалось лжеинвестирование (18,9%). Также под прицел платформы попали случаи мошенничества в соцсетях и мессенджерах (17,6%).

Значительно реже фиксировались случаи фиктивных продаж в сети, мошенничества через дропперов или продаж через фиктивные мошеннические сайты — «зеркала». Впрочем, преступники используют много разных способов, чтобы выманить деньги или украсть данные владельцев счетов. С появлением антифрод-центра мошенники придумали новую легенду о том, что они являются сотрудниками этой организации и дабы защитить людей от подозрительных операций, просят предоставить личные данные, либо перейти по ссылке на фишинговый сайт. Вместе с тем сотрудники Нацбанка предупреждают: специалисты антифрод-центра никогда не звонят физлицам, они работают только с банками, финансовыми учреждениями, различными IT-компаниями.

Работа антифрод-центра нацелена как раз на то, чтобы не допустить перечисления средств в случае мошеннических действий. Ведь если цепочка действий мошенника завершена, шансы найти преступника постфактум и взыскать с него ущерб — невелики. Об этом свидетельствует статистика. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за январь–декабрь прошлого года в стране было зарегистрировано 22,9 тыс. уголовных дел по фактам интернет-мошенничества. Из них в 81,8% случаев сроки досудебного расследования были прерваны в связи с «неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение». И такая тенденция наблюдается уже несколько лет подряд: с 2019 года доля закрытых с такой формулировкой уголовных дел ежегодно составляла от 71% до 79%.

По свершимся фактам интернет-мошенничества самым распространенным (26%) является неправомерный доступ к личным данным граждан. За прошлый год сотрудниками правоохранительных органов было заведено 6,5 тыс. уголовных дел по факту таких правонарушений. «Популярен» также обман при онлайн-покупках услуг (5,5 тыс.) и товаров (5,2 тыс.). Часто обращаются к правоохранителям казахстанцы, которые хотели оформить онлайн-заем и были обмануты (3,9 тыс.).

Ущерб от интернет-мошенничества огромен и пока несопоставим с тем объемом средств, которые удалось заблокировать антифрод-центру за полгода. Так, по данным за январь–декабрь прошлого года, пострадавшие отдали онлайн-мошенникам 11,4 млрд тг — в 2,8 раза больше, чем в 2023 году. Большую часть жертв таких преступников составили физические лица, они перевели нарушителям 11 млрд тг. Среди пострадавших есть также юрлица (они потеряли 385 млн тг) и даже государственные организации (8,4 млн тг). Возмещение ущерба было относительно небольшим: всего 36,6%. То есть, две трети всего объема средств, или более 7 млрд тг, владельцам вернуть не удалось.