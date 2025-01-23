В школах Бишкека установили камеры, распознающие лица

В большинстве школ камеры уже работают, в остальных их подключат в скором времени.

В 109 школах Бишкека установили камеры с функцией распознавания лиц. Об этом сообщил начальник ГУВД Азамат Токтоналиев. На заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре он рассказал, что в большинстве школ камеры уже работают, в остальных их подключат в скором времени, передает Sputnik.

«Если в образовательное учреждение зайдут террористы, ранее судимые лица или люди, не имеющие отношения к школе, то благодаря камерам информация автоматически поступит к нам», — пояснил Токтоналиев.

По его словам, в Бишкеке было 109 школ, после административно-территориальной реформы добавилось еще 18, для оснащения их камерами необходимо 19,2 млн сомов.