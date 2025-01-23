КТЖ внедрит портативные видеожетоны и видеорегистраторы

Они будут использоваться для повышения безопасности движения поездов.

Более 2500 портативных видеожетонов для составителей поездов и регулировщиков скорости движения вагонов планирует приобрести ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». Использование устройств повысит дисциплину и ответственность персонала в процессе выполнения служебных обязанностей, а также снизит риски, связанные с нарушением техники безопасности. Видеожетоны позволят оперативно расследовать инциденты на железной дороге и предотвратить их в будущем.

Также предусмотрена установка видеорегистраторов на локомотивы серии ТЭ33А/АС. В 2025 году планируется установка 47 видеорегистраторов. Эти устройства обеспечат мониторинг ситуации на путях, помогут в расследовании инцидентов.

Видеорегистраторы также способствуют сокращению случаев хищения дизельного топлива.

Помимо этого ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» рассматривает проект внедрения системы дистанционного видеоконтроля. СДВ обеспечит машинистам визуальный контроль за состоянием пути и наличием габарита при движении вагонами вперед. Изображение будет передаваться на промышленный планшет в кабине машиниста с мобильного блока видеоконтроля, установленного на хвостовом вагоне. Проект находится на стадии рассмотрения, и его реализация позволит значительно повысить безопасность и эффективность перевозочного процесса.