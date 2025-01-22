Новая легендарная серия Samsung Galaxy S25: надежный ИИ-компаньон, меняющий ваше взаимодействие со смартфоном

Мультимодальные ИИ-агенты легко обрабатывают текст, речь, изображения и видео.

Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ и Galaxy S25, которые станут вашими ИИ-помощниками. Мультимодальные ИИ-агенты легко обрабатывают текст, речь, изображения и видео. Например, функция «Обвести и найти» мгновенно распознает номера телефонов, email-адреса или URL на экране, позволяя позвонить, отправить письмо или открыть сайт одним нажатием.

Galaxy S25 предлагает инструменты, ранее доступные только в специализированных программах: они удаляют нежелательный шум из видеороликов, выделяют категории звуков, включая голоса, музыку, ветер, природу, шум толпы и другие, позволяя контролировать, что приглушить или удалить.

А чтобы у вас получался контент как на профессиональных камерах, Galaxy S25 представляет контроль глубины резкости с помощью виртуальной диафрагмы, интегрированной в ExpertRAW. А также повышается уровень кинематографического творчества с точными параметрами цветокоррекции для профессионального видеопроизводства.

Все устройства Galaxy S25 получат 6 месяцев бесплатного доступа к Gemini Advanced и 2 ТБ облака. Gemini Advanced включает в себя самые продвинутые ИИ-модели Samsung и приоритетный доступ к новейшим функциям, таким как Gems (персонализированные AI-эксперты для любых тем) и Deep Research, личный AI-ассистент для исследований.

Серия Galaxy S25 уже доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине Samsung. Для первых казахстанских покупателей по предзаказу, в том числе партнеров, компания Samsung приготовила выгодные и мегаприятные условия: при покупке Galaxy S25 вы получите в подарок 50 000 тенге на покупку аксессуаров и планшета, аналогичный бонус за Galaxy S25+ составит 65 000 тенге, а в случае заказа Galaxy S25 Ultra подарочная сумма возрастет до 85 000 тенге. Кроме того, вы можете воспользоваться выгодным Trade-in: сдать свой старый смартфон и получить за него отличную скидку от цены новинки.

Galaxy S25 Ultra и S25+ представлены в цветах: Сапфировый синий, Ледяной голубой, Мятный бриз и Платиновое серебро. Интернет-магазин Samsung предлагает эксклюзивные цветовые решения для этих моделей — Розовый шелк и Темный графит. И только здесь можно приобрести модель Galaxy S25 Ultra с максимальным объемом памяти 1 ТБ. Galaxy S25 доступен в расцветках: Ледяной голубой, Титановый черный, Платиновое серебро, Гранитный серый. И только в интернет-магазине Samsung можно выбрать между опциями Черный оникс и Изумрудно-зеленый.