Мобильная связь может подорожать в Казахстане

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек рассказал, почему ведомство не может напрямую влиять на стоимость услуг мобильной связи.

Как отметил чиновник, в соответствии с Предпринимательским кодексом, действующим с 2017 года, государство лишено рычагов прямого регулирования тарифов операторов. Он подчеркнул, что регулятор совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции проверяет рынок на предмет возможного сговора среди операторов. Однако прямого влияния на тарифную политику у ведомства нет, так как Предпринимательский кодекс, согласно закону об административно-правовых актах, имеет приоритет над отраслевым законодательством, передает Alfa.kz.

«Мы проводим переговоры с операторами по вопросам повышения тарифов. В конце прошлого года удалось договориться, чтобы не повышать цены, но с начала этого года компании начали процедуру увеличения стоимости услуг», – заявил Оразбек.

Напомним, что в декабре прошлого года министерсиву удалось урегулировать вопрос стоимости тарифов с операторами и не допустить ее повышения до конца 2024 года.

Причины повышения тарифов операторы связывают с необходимостью модернизации сетей и улучшения качества услуг, что требует значительных инвестиций. Также на ценообразование влияют рост затрат на обслуживание инфраструктуры и увеличение налоговой нагрузки.

Представители операторов отмечают, что несмотря на ожидаемое повышение цен, стоимость услуг связи в Казахстане по-прежнему останется одной из самых доступных в регионе. Однако эксперты подчеркивают, что повышение тарифов может сказаться на бюджетах граждан и бизнеса, особенно в условиях экономической нестабильности, поэтому вопросы ценообразования находятся под вниманием регулирующих органов, которые будут следить за обоснованностью изменения тарифов.