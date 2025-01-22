Персонифицированный учет лекарств: как новая система улучшит доступ казахстанцев к медицинским препаратам

При выдаче препарата будут использовать методы идентификации, в том числе с помощью биометрических технологий.

Согласно предварительным итогам заявочной кампании, «СК-Фармация» необходимо приобрести 1727 наименований лекарственных препаратов. Заключены договоры на поставку 1581. Поставка началась в декабре, отпуск товаров — с 4 января. Единым дистрибьютором приняты все меры, чтобы обеспечение лекарственными препаратами началось как можно раньше. Об этом заявил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев. По оставшимся препаратам продолжается закуп.

Вице-министр подчеркнул, что сформировалась экономия порядка 57 млрд тенге с ожидаемым увеличением. Все эти средства вновь будут направлены на обеспечение необходимых объемов лекарственных препаратов для казахстанцев.

«По поручению Главы государства выделено необходимое финансирование для определения неснижаемого запаса лекарственных препаратов. Объем будет закуплен и станет хорошим подспорьем, чтобы в конце года — в переходящий период — мы могли за счет этого запаса обеспечивать непрерывное обеспечение лекарственными препаратами граждан Республики», — подчеркнул вице-министр здравоохранения.

Отдельный акцент сделан на оцифровке процессов формирования заявок на лекарственные препараты, исходя из необходимости их персонифицированного учета. Заявка начинает составляться участковым терапевтом, в соответствии со схемой назначенного лечения формируется годовая заявка на отдельно взятого пациента. Дальше по каскадному методу формирование идет в разрезе поликлиник, города, области в информационной системе лекарственного обеспечения.

При выдаче препарата будут использовать методы идентификации, в том числе с помощью биометрических технологий. Их будет несколько, с учетом возможностей граждан и возрастных особенностей.