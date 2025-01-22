Казахстанский экспорт IT-услуг превысил $470 млн

Помимо резидентов Astana Hub на экспорт впервые вышли GovTech продукты АО НИТ.

Казахстан за 9 месяцев 2024 года экспортировал IT-услуги на $471 млн. Этот показатель на 26% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Впрочем, внушительные цифры ожидаются и по итогам всего 2024 года. По прогнозам ведомства, сумма экспорта IT-услуг может составить порядка $700 млн.

Как сообщил в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, основную роль в продвижении IT-экспорта Казахстана играет Astana Hub. Количество резидентов в нем превысило 1,5 тыс. компаний, в том числе 400 международных. Их общая выручка составила 620 млрд тенге в 2024 году. При этом доход от экспорта — 227 млрд тенге, то есть $479 млн.

География экспорта резидентов Astana Hub охватывает более 90 стран. Помимо резидентов Astana Hub на экспорт впервые вышли GovTech продукты АО НИТ. Среди таких решений — это платформы Smart Data Ukimet, Smart Bridge и конструктор вебсайтов ЕПИР.