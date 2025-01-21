Анонс: Международный технологический конгресс 2025

В Московской области пройдет ежегодная выставка единого технологического ландшафта отраслей программного обеспечения, радиоэлектроники и телекоммуникационных сервисов.

16-18 сентября в Патриот Экспо (Московская область) состоится Международный технологический конгресс 2025 — центральное событие РФ для продвижения концепции международного сотрудничества и несырьевого экспорта. Это площадка совместного развития, согласования долгосрочных задач и проектов и укрепления партнерских отношений, пропаганды отечественного программного обеспечения и электроники, телекоммуникаций, суверенной критической инфраструктуры и информационных систем.

Главные темы МТК-2025 — платформенные решения и международная стандартизация. Дискуссии конгресса будут посвящены цифровому развитию Большого евразийского партнерства, новым промышленным технологиям, трансферу наукоемких технологий, производительности труда, маркетингу российских разработок, акселерации национальных стартапов. Хедлайнеры — руководители высших органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, топ-менеджеры госкорпораций, иностранные гости высокого уровня из стран БРИКС+.

Международная программа конгресса нацелена на масштабирование российских решений. МТК-2025 включен в план основных мероприятий Шанхайской организации сотрудничества в рамках председательства Российской Федерации в Совете глав правительств на 2024–2025 гг. Целевые страны- Беларусь, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, КНР, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Турция, Узбекистан.

Специальная тема конгресса — адаптация людей с ограниченными возможностями через конвергентные технологии.

В 46 мероприятиях Первого международного технологического конгресса 2024 года приняло участие 370 спикеров и модераторов, включая руководителей Минпромторга и Минцифры России, представителей администрации Президента РФ, Совета Федерации и Госдумы ФС РФ, госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», и более 2000 делегатов из 77 городов России и 26 стран мира. Были представлены разработки 249 организаций. На полях конгресса подписано 13 соглашений, включая международные.

Зарегистрироваться на конгресс можно по ссылке.