Цифровые решения устранят барьеры на таможенных пунктах ЕАЭС

Первый зампред Кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев принял Министра ЕЭК по таможенному сотрудничеству.

Интеграция и применение цифровых решений поможет устранить барьеры на таможенных пунктах. Об этом заявил первый заместитель председателя Кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев. На встрече с министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Русланом Давыдовым стороны обсудили ключевые вопросы таможенного регулирования в ЕАЭС, передает Sputnik.

Давыдов представил информацию о проводимой работе в рамках исполнения поручений глав правительств Союза в сфере таможенного регулирования и предложения по дальнейшей модернизации инфраструктуры пунктов пропуска в целях создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности. В ответ Амангельдиев подчеркнул важность устранения барьеров путем интеграции и применения цифровых решений, направленных на упрощение таможенных процессов и создания благоприятных условий для бизнеса. Также он отметил успешную модернизацию пунктов пропуска Кыргызстана на внешней границе ЕАЭС и положительный опыт республики по созданию системы «единого окна» в сфере внешней торговли.

Руслан Давыдов отметил усилия Кыргызстана по развитию таможенной инфраструктуры и цифровизации, в том числе в рамках информационной системы «Смарт Бажы». Также стороны обсудили вопросы реализации Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок и другие актуальные вопросы в сфере таможенного сотрудничества.