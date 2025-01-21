Продажи 2024-го: ритейл превысил 22 триллиона тенге

Шестую часть покупок казахстанцы сделали онлайн.

Объем розничной торговли в Казахстане по итогам 2024 года составил 22,4 трлн тг — на 16,7% больше в денежном выражении, чем за январь–декабрь 2023-го (ИФО — 109,8%). Годом ранее был отмечен рост сразу на 22% (ИФО — 107,7%). Доля розницы в общем объеме внутренней торговли за январь–декабрь прошлого года достигла 32,2%, что стало одним из самых высоких показателей, уступив лишь 2020 году. Годом ранее доля розничной торговли составляла 31,5%, передает Ranking.kz.

В региональном разрезе чуть более трети всей официально проведенной по чекам розничной торговли пришлось лишь на Алматы. Следом идет Астана с долей в 13,2%. Третий мегаполис РК, Шымкент, с долей в 4,7% уступил Карагандинской (7,5%) и Восточно-Казахстанской (5,7%) областям.

В структуре ритейла две трети традиционно пришлось на непродовольственные товары. За январь–декабрь 2024 года объем розничной торговли непродовольственными товарами достиг 15,1 трлн тг — на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2023-го (ИФО — 110,2%). Розничные продажи продовольственных товаров, в свою очередь, составили 7,3 трлн тг — на 16,2% больше, чем годом ранее (ИФО — 109,1%).

Стоит отметить электронную коммерцию, которая благодаря маркетплейсам стремительно отвоевывает себе место в структуре ритейла. По данным Министерства торговли и интеграции РК, объем электронной розничной торговли за январь–ноябрь 2024 года достиг 3,2 трлн тг. Ожидается, что по итогам 2024 года доля онлайн-продаж в розничной торговле составит 15% (при плане 14,5%), а к 2029 году планируется увеличение доли до 18,5%, а объема — до 9,3 трлн тг.

За январь–декабрь 2023 года на розничную онлайн-торговлю пришлось 2,4 трлн тг, или 12,7% от всего объема розничной торговли.