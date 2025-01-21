Больничные листы в Казахстане станут цифровыми

Минздрав откажется от бумажных документов.

Министерство здравоохранения РК планирует перевести больничные листы полностью в электронный формат. Нововведение упростит взаимодействие граждан с медучреждениями и сократит использование бумажных документов. Министерство считает, что это упростит взаимодействие казахстанцев с медучреждениями. Документ разместили на портале «Открытые НПА», передает Liter.kz.

«На сегодняшний день услуга „Выдача листа о временной нетрудоспособности“ предоставляется как в электронной, так и бумажной форме. Министерством в целях оптимизации и снижения использования бумажных документов активно ведется работа по переводу больничных листов и справок о временной нетрудоспособности в электронный формат. Основной целью этих изменений является упрощение взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями и органами власти, а также повышение удобства и доступности медицинских услуг», — говорится в сообщении ведомства.