В Казахстане запустят Единый реестр товаропроизводителей

Процесс их допуска к регулируемым закупкам станет еще прозрачнее.

В 2025 году в РК запустят Единый реестр казахстанских товаропроизводителей. Новая система призвана заменить действующие сертификаты СТ-KZ и Индустриальный сертификат. Замена сертификатов позволит исключить бюрократические и финансовые издержки для предпринимателей, а также упростит и модернизирует процедуры.

«Основная цель реформы — повысить прозрачность и объективность процессов подтверждения статуса казахстанских товаропроизводителей, обеспечить их конкурентоспособность и усилить эффективность мер государственной поддержки», — отметили в Министерстве промышленности и строительства РК.

Реестр будет содержать информацию о производимых в республике товарах и их производителях, видах деятельности, количестве работников, объемах производства. Новый механизм станет инструментом для допуска казахстанских товаропроизводителей ко всем регулируемым закупкам, а также средством для предоставления финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки.

Реестр обладает принципиальными преимуществами перед действующей платформой. Во-первых, применение скоринговой системы на основе данных из государственных информационных систем сделает процесс более объективным и прозрачным за счет исключения человеческого фактора. Во-вторых, переход от частной экспертизы к государственной снизит риски необоснованных решений и четко распределит зоны ответственности. В-третьих, услуги в рамках Реестра будут оказываться на безвозмездной основе, что облегчит доступ к поддержке для производителей.

Новыми правилами предусматривается, что заявки от товаропроизводителей будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней с момента подачи. Заявителя уведомят через личный кабинет. При недостаточности видеоматериалов принимается решение о выездной инспекции. Максимальный срок рассмотрения заявок — 15 рабочих дней.

Запуск Реестра планируется в этом году, но конкретные сроки зависят от принятия закона, проект которого находится на рассмотрении в мажилисе. В обсуждении участвуют представители заинтересованных органов, бизнес- и экспертного сообществ. Уже проведено более 10 заседаний рабочих групп мажилиса парламента и свыше 30 встреч с участием представителей НПП «Атамекен», отраслевых ассоциаций и предпринимателей.

Работа в этом направлении продолжается. Министерство промышленности и строительства РК открыто к всестороннему обсуждению проекта правил. Полученные замечания и предложения будут рассмотрены в рамках законодательства.

Напомним, Глава государства поручил сформировать «прочный промышленный каркас» и усилить развитие обрабатывающего сектора. Разработка Единого реестра казахстанских товаропроизводителей является одной из мер по исполнению поручений Президента.