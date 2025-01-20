Как ИИ внедряют в сферу образования Казахстана

По поручению главы государства школы искусственного интеллекта функционируют на базе трех казахстанских вузов.

В Кызылординском университете им. Коркыт-ата открыта школа искусственного интеллекта Сеульского национального университета науки и технологий. В Казахском национальном исследовательском техническом университете имени Каныша Сатпаева создан филиал City University of Hong Kong. В Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева на базе Мастерской Лу Бань открыт Международный исследовательский центр по ИИ и центр Умных технологий управления транспортом. В отечественных вузах внедрены соответствующие курсы от международных технологических гигантов Google, NVIDIA, Huawei, Coursera и др. Подписаны меморандумы с Coursera, Google, Nvidia, Huawei Technologies Kazakhstan LLP, 01 Edu System, Binance Kazakhstan, передает Kazpravda.kz.

На базе технопарка Astana Hub запущены полномасштабные курсы для обучения преподавателей вузов по направлениям ИИ, охватывающие 700 преподавателей из 47 вузов Казахстана. В сфере искусственного интеллекта принят Межвузовский стандарт ИИ, вузами разработано 20 новых образовательных программ по ИИ.

Также в Министерстве науки и высшего образования отметили, что завершено обучение языковой модели KazLLM на основе 148 миллиардов токенов на казахском, английском, русском языках. Модель разработана с участием команды Nazarbayev University, Казахского национального университета им. аль-Фараби, Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова и др. К разработке привлечены 117 экспертов, включая более 40 кандидатов наук, PhD и магистров исследовательских институтов и вузов.

Министерство представило главе государства пилотную программу AI-Sana, направленную на всестороннее развитие навыков в области ИИ среди студентов всех уровней по приоритетным специальностям. 100 тысяч студентов будут обучаться искусственному интеллекту, программированию и стартап-акселерации.