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36 нелегальных криптообменников ликвидировано в РК в 2024 году

    Казахстан стал одним из лидеров по импорту IT-услуг из Москвы

    За 2024 год объем экспортных контрактов, заключенных при поддержке Московского экспортного центра, превысил 26 миллиардов рублей.

    20 января 2025 09:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Соседи

    Московские компании нарастили экспорт высокотехнологичной продукции и ИТ-услуг, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. В 2024 году наибольший объем поставок с поддержкой города пришелся на Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Республику Беларусь, передает Sputnik.

    Объем экспорта высокотехнологичной продукции и ИТ-услуг вырос в 2,1 раза. Столичные компании поставляли их в 44 страны. Например, программное обеспечение — в Азербайджан и Индию, комплектующие для ортопедических изделий — в Боливию.

    В целом, за 2024 год объем экспортных контрактов, заключенных при поддержке Московского экспортного центра, превысил 26 миллиардов рублей (5 миллиардов тенге — 9,5 миллионов долларов). По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 37%.

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