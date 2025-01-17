Жаслан Мадиев обсудил вопросы развития ИИ с представителями госуправления ОАЭ

Стороны обсудили возможности обмена опытом между профильными министерствами двух стран.

В рамках официального визита Президента Республики Казахстан в Объединенные Арабские Эмираты министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев провел серию встреч, посвященных вопросам развития цифровой отрасли и искусственного интеллекта.

В ходе переговоров с заместителем министра Кабинета министров ОАЭ по вопросам конкурентоспособности Абдуллой Нассером Лутом стороны обсудили возможности обмена опытом между профильными министерствами двух стран, взаимодействие в рамках регуляторных лабораторий в различных секторах экономики, а также программы обучения казахстанских государственных служащих в ОАЭ, в том числе по таким направлениям, как информационная безопасность, цифровая трансформация и искусственный интеллект.

Стороны договорились одним из первых направлений в рамках регулятивных лабораторий выбрать сферу искусственного интеллекта с целью выработки регулятивных норм, которые позволят обеспечить баланс между регулированием и развитием этой отрасли.

В части обучения Казахстан активно взаимодействует с Офисом по обмену правительственным опытом ОАЭ, в рамках которого с начала сотрудничества более 800 государственных служащих прошли обучение через тренинги, семинары и обменные программы.

Делегация Министерства цифрового развития также посетила Государственный акселератор ОАЭ, где обсудила применение проектных методов для решения межотраслевых задач, успешные кейсы акселерационных программ и возможности внедрения подобных подходов в Казахстане.

Дополнительно была изучена работа центров обслуживания населения Services 1 в ОАЭ, представляющих собой единое окно для получения государственных услуг. Обсуждались вопросы оценки качества государственных услуг, рейтингования госорганов, а также получена договоренность по обмену методологиями для совершенствования работы ЦОНов двух стран.

На встрече с Государственным министром ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и приложений для удаленной работы Омаром бин Султаном Аль-Оламой стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере ИИ.

В ходе встречи была продемонстрирована Дубайская лаборатория будущего, где разрабатываются технологические решения по запросам компаний ОАЭ, то есть государство создает определенные нестандартные решения для технологических задач рынка. Данная исследовательская лаборатория позволяет наращивать технические компетенции и взаимодействовать с рынком для решения актуальных рыночных задач.

Казахская сторона пригласила исследовательские центры и компании ОАЭ присоединиться к инициативам в рамках деятельности Международного центра искусственного интеллекта alem.ai в Казахстане. Министр Аль-Олама также получил приглашение принять участие в форуме Digital Almaty 2025 для обсуждения дальнейшего сотрудничества.