Случаев интернет-мошенничества стало меньше в Алматы

В прошлом году на базе департамента полиции было создано подразделение киберпол, которое продолжает свою работу по раскрытию преступлений в сфере IT.

В минувшем году в южной столице зафиксировано снижение случаев интернет-мошенничества на 12%. Такими цифрами поделились в криминальной полиции Алматы. Вместе с тем, по их данным, за прошедшее время значительно улучшилась раскрываемость этой разновидности афер. Так, через информационную систему «Кибернадзор» заблокировано 746 ресурсов, способствующих интернет-мошенничеству. Кроме того, с пожилыми людьми, которые чаще всего становятся жертвами аферистов, повсеместно проводятся профилактические мероприятия, передает Zakon.kz.

«К сожалению, современный вызов киберпреступников обязывает нас принимать быстрые, оперативные и превентивные меры, чтобы дать отпор. В этой связи в прошлом году на базе департамента полиции было создано подразделение киберпол, которое продолжает свою работу по раскрытию преступлений в сфере», — проинформировал начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

При этом казахстанцам не стоит терять бдительность. К примеру, граждан, использующих WhatsApp Web и бесплатный VPN, предупредили о том, что их аккаунты могли легко взломать мошенники.