Систему учета сельхозтехники внедрят в единую цифровую платформу в РК

Проект направлен на улучшение прозрачности и доступности госуслуг для аграриев.

МСХ совместно с МЦРИАП и госкорпорацией «Правительство для граждан» запускает проект по созданию системы учета сельскохозяйственной техники в рамках единой цифровой платформы ИС «ЦОН 2.0». Проект был инициирован в соответствии с поручением премьер-министра, направленным на упрощение процедур регистрации сельхозтехники, а также на улучшение прозрачности и доступности государственных услуг для аграриев, передает Kazpravda.kz.

По словам вице-министра сельского хозяйства Баглана Бекбауова, система учета сельхозтехники в ИС «ЦОН 2.0» позволит сократить время оказания государственных услуг, минимизировать ошибки при обработке данных и создать единое цифровое пространство для учета и регистрации сельскохозяйственной техники.

Пилотный запуск основной функции по первичной регистрации машин состоялся в августе 2024 года в Алматы и Костанае. Были опробованы возможности системы, в том числе по приему заявок через электронную очередь с учетом соц.льгот для услугополучателей, проверку документов и данных о технике через централизованную базу данных, выдаче цифровых регистрационных документов.

Начиная со второго квартала 2025 года все госуслуги в сфере учета сельскохозяйственной техники будут оказываться через ЦОНы. В перечень услуг войдут регистрация и перерегистрация, выдача удостоверений тракториста-машиниста, государственная регистрация залога и проведение технического осмотра.

«Цифровой формат предоставления услуг является важным шагом к модернизации и цифровизации сельского хозяйства Казахстана, что в долгосрочной перспективе будет способствовать улучшению производительности и поддержке аграриев в их повседневной деятельности», — заключил вице-министр.