Продажи персональных компьютеров в РК увеличились вдвое

В то же время численность казахстанских компаний, производящих компьютеры и ноутбуки, упала многократно - с 84 до 8.

В Казахстане значительно вырос объем реализации компьютеров. В январе–октябре 2024 года на внутреннем рынке было реализовано 69,4 тысяч вычислительных цифровых машин — в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 47,2% больше, чем за весь 2023 год. Такие цифры приводит Бюро национальной статистики при Агентстве стратегического планирования РК. Торговую динамику поддержали как импорт, так и внутреннее производство, передает Sputnik.

В первую очередь на это повлияли зарубежные поставки, обеспечившие 72,2% от общего объема ресурсов. За десять месяцев в страну было ввезено около 50,9 тыс. различных вычислительных машин (без учета ноутбуков). Импорт вырос на 74,6% в натуральном выражении и на 80,7% в деньгах. Стоимостный объем поставок вычислительных цифровых машин из-за границы за январь–октябрь превысил 36 млн долларов.

При этом 92% всех ввезенных на территорию Казахстана компьютеров были сделаны в Китае. Судя по многолетней динамике, импорт в секторе последние несколько лет терял свои позиции, с 2018 года сокращаясь ежегодно на несколько процентных пунктов. 2024-й стал первым годом в этой череде, когда импортные поставки стали расти.

Отечественное производство вычислительных машин за год выросло в 2,3 раза, составив в натуральном выражении 19,6 тысячи единиц. При этом исследователи допускают серьезную оговорку. Бюро национальной статистики фиксирует только данные по конечному выпущенному продукту. Информация о том, является ли такой выпуск действительно производством полного цикла или просто сборкой из готовых элементов под отечественным брендом, в статистических отчетах пока не детализирована. Доля казахстанских компаний, отчитавшихся о таком производстве, в общем объеме ресурсов составила 27,8%.

Исследователи отмечают, что значительно выросший в 2024 году объем выпуска все же нельзя назвать выдающимся результатом. Например, в первый год пандемии промышленное производство компьютеров в натуральном выражении достигало 59,3 тысячи единиц. В 2021 году алматинские предприятия, отчитавшиеся об этом значимом выпуске компьютеров, уже не смогли повторить такой большой объем производства, и показатели упали.

В 2024 году число предприятий, производящих компьютеры, электрическое и оптическое оборудование в Казахстане, достигло рекордно низкого уровня. В январе–ноябре 2024 горда в республике было зарегистрировано всего 8 таких компаний, в то время как годом ранее в стране насчитывалось 84.